HĐND xã Hòa Trí tổ chức Kỳ họp chuyên đề

Chiều 30-10, HĐND xã Hòa Trí khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch đầu tư công và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBND xã trình các nội dung về điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, HĐND xã thống nhất điều chỉnh, bổ sung tổng vốn lên hơn 89 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó. Phần vốn tăng thêm từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất được bố trí cho các công trình sửa chữa trụ sở làm việc, xây dựng mái che nhà lưu trữ, nhà kho phục vụ phòng, chống thiên tai và nâng cấp đường giao thông. Sau điều chỉnh, vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp là gần 46,8 tỷ đồng, các dự án khởi công mới hơn 42,2 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, HĐND xã thống nhất điều chỉnh, bổ sung tổng vốn lên hơn 179,4 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó. Trong đó, gần 46,8 tỷ đồng bố trí cho các dự án chuyển tiếp; hơn 87,7 tỷ đồng dành cho các dự án phân bổ trong giai đoạn 2026 - 2030; 5,3 tỷ đồng đối ứng các dự án nông thôn mới và 39,6 tỷ đồng phân bổ theo ý kiến cử tri.

Lãnh đạo xã Hòa Trí tặng hoa chúc mừng ông Lương Thành Trung.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã thống nhất bầu bổ sung ông Lương Thành Trung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã giữ chức vụ Ủy viên UBND xã Hòa Trí nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cơ sở các tờ trình của UBND xã và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 4 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Phải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Trí đề nghị UBND xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng giải ngân tốt; bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tăng cường giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2026.