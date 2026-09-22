HĐND xã Hòa Trí thông qua nhiều nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề

Ngày 22-9, HĐND xã Hòa Trí khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thông qua các vấn đề phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thảo luận, thông qua các nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026.

HĐND xã cũng thông qua các nghị quyết về giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Hòa Trí và Trạm Y tế xã Hòa Trí năm 2026; giao biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền địa phương xã Hòa Trí năm 2026; giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND xã Hòa Trí năm học 2025 - 2026. Đồng thời, thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn xã Hòa Trí giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Trần Văn Phải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Trí phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Phải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng quy định. Trong đó, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện thủ tục đầu tư, ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ trực tiếp cho đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý thu, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; chủ động sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.