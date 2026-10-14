HĐND xã Giang Thành thống nhất giao 285 biên chế năm 2026

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Tại kỳ họp, HĐND xã Giang Thành thống nhất giao 285 biên chế cán bộ, công chức, viên chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026. Trong đó, có 50 biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chính quyền và 235 biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về công tác nhân sự, HĐND xã thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Quang Nhớ, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa và Xã hội xã, do chuyển công tác; đồng thời xác nhận kết quả bầu ông Huỳnh An Nhã, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, giữ chức Ủy viên UBND xã.

Bên cạnh đó, HĐND xã quyết định sửa đổi nội dung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 về nâng cấp, cải tạo và phát triển hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn, nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao tính khả thi trong quá trình triển khai.