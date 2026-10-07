HĐND xã Đức Long và Minh Tâm tổ chức kỳ họp chuyên đề

Tham dự có các đồng chí: Trịnh Sỹ Tài, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nông Thị Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trịnh Sỹ Tài trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cho đồng chí Nông Văn Lương và Vũ Đức Thiện.

Tại kỳ họp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Nông Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng đến công tác tại Đảng ủy xã Đức Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Long nhiệm kỳ 2026 - 2031; luân chuyển đồng chí Vũ Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Long đến công tác tại Đảng ủy xã Minh Khai, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Minh Khai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Đức Long nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Vũ Đức Thiện; bầu đồng chí Nông Văn Lương giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng ngày, HĐND xã Minh Tâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp xem xét tờ trình và thông qua các nghị quyết: Bầu bổ sung Ủy viên UBND xã khóa XXI; điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Trung ương, kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Lãnh đạo HĐND xã đề nghị UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.