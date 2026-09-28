HĐND xã Đông Khánh Sơn khảo sát thực tế các mô hình sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 28-9, Đoàn giám sát HĐND xã Đông Khánh Sơn tổ chức khảo sát thực tế các mô hình sinh kế cộng đồng thuộc Tiểu dự án 2, dự án 3 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã.

Trong buổi sáng, đoàn khảo sát 3 hộ dân tại thôn Sơn Trung và Tà Nĩa. Tại hộ bà Bo Bo Thị Thiêu và bà Mấu Thị Kiệu (thôn Sơn Trung), đoàn nắm tình hình thực hiện mô hình bò sinh sản, việc chăm sóc, quản lý đàn bò và thực hiện các nội dung cam kết của hộ dân. Riêng hộ bà Mấu Thị Kiệu được hỗ trợ 2 con bò sinh sản, hiện duy trì tốt mô hình và đã có 1 bê con.

Lãnh đạo HĐND xã khảo sát mô hình bò sinh sản tại hộ bà Mấu Thị Hải (thôn Tà Nĩa).

Tại thôn Tà Nĩa, đoàn khảo sát hộ bà Mấu Thị Hải đã được hỗ trợ 2 con bò sinh sản. Theo thông tin thực tế tại hộ, khi mới tiếp nhận, một con bò có biểu hiện sức khỏe rất yếu, gia đình lo ngại khó qua khỏi. Sau thời gian tích cực chăm sóc, theo dõi và điều trị, bò đã hồi phục, hiện khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Theo UBND xã, từ tháng 9-2025 đến nay, mô hình đã hỗ trợ 556 con bò cho 278 hộ. Trong đó, 545 con còn sống và phát triển, đạt 98%; 21 con bò của 21 hộ đã sinh sản.

Theo lịch khảo sát, ngày 29-9, đoàn tiếp tục khảo sát Tổ cộng đồng Ka Tơ (thôn Ba Cụm Nam) cùng các hộ tại thôn Tha Mang và Suối Đá. Nội dung tập trung vào công tác quản lý, theo dõi, duy trì mô hình, vốn đối ứng, hướng dẫn hộ dân, phòng, chống dịch bệnh và tác động bước đầu đến sinh kế của các hộ tham gia.

Hoạt động khảo sát nhằm đánh giá sát thực tế kết quả thực hiện mô hình, việc quản lý, chăm sóc và duy trì đàn bò; đồng thời nắm những khó khăn, vấn đề phát sinh để phục vụ công tác giám sát của HĐND xã.