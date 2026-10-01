HĐND xã Đan Phượng thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển và Phó Chủ tịch HĐND xã Lê Văn Hòa chủ trì kỳ họp. Ảnh: Ngân Nguyễn

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm đã trình bày Tờ trình về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Đan Phượng; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh biên chế tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND xã Đan Phượng năm 2026.

Theo đó, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Đan Phượng theo mô hình 5 phòng:

Thứ nhất, Phòng Nội vụ - Tư pháp được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng về nội vụ, dân tộc, tôn giáo từ Phòng Văn hóa - Xã hội và mảng tư pháp từ Văn phòng HĐND và UBND xã.

Thứ hai, thành lập Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường từ Phòng Kinh tế.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Ngân Nguyễn

Thứ ba, tổ chức lại Văn phòng HĐND - UBND xã sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực tư pháp cho Phòng Nội vụ - Tư pháp.

Thứ tư, tổ chức lại Phòng Kinh tế sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường cho Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ từ Phòng Văn hóa - Xã hội.

Thứ năm, tổ chức lại Phòng Văn hóa - Xã hội sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về nội vụ, dân tộc, tôn giáo cho Phòng Nội vụ - Tư pháp và chức năng, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ cho Phòng Kinh tế.

Theo Tờ trình điều chỉnh biên chế tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND xã Đan Phượng năm 2026, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã 69 biên chế cán bộ, công chức và 8 lao động hợp đồng. Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND xã 643 chỉ tiêu biên chế viên chức và 117 chỉ tiêu hợp đồng lao động, được phân bổ tại 6 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND xã Đan Phượng đã biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Đan Phượng; Nghị quyết về việc điều chỉnh giao biên chế của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND xã Đan Phượng năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Ngân Nguyễn

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển đề nghị UBND xã khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua; hoàn thiện việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn theo đúng quy định, bảo đảm rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, không để gián đoạn công việc, nhất là những nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và điều chỉnh biên chế, phải gắn với việc rà soát vị trí việc làm, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.