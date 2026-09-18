HĐND xã Công Hải điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Ngày 18-9, HĐND xã Công Hải khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết về điều chỉnh thu, chi ngân sách và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026; giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, lãnh đạo HĐND xã ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy vai trò trước cử tri, tuyên truyền các nghị quyết đã được thông qua và tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện.