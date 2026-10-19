HĐND xã Châu Thành thông qua 4 nghị quyết về vốn và biên chế

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Chiều 19/10, HĐND xã Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xem xét và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét các tờ trình của UBND xã về điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giao biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP năm 2026.

Theo đó, UBND xã trình điều chỉnh hơn 1,5 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 để bố trí cho dự án mới trên địa bàn. Đối với vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đề xuất giảm 300 triệu đồng, từ 1,3 tỷ đồng xuống còn 1 tỷ đồng, theo điều chỉnh phân bổ vốn của tỉnh.

Về nhân sự, tổng số biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước được đề xuất là 58; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã là 584. Số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xã được đề xuất là 22 người.

Các đại biểu HĐND xã thống nhất biểu quyết thông qua 4 dự thảo nghị quyết đối với các nội dung trên.