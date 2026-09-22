HĐND xã Bình Mỹ thông qua điều chỉnh đầu tư công, quy hoạch đến năm 2050

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Mỹ Nguyễn Nghi Em tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hiền (bên trái) và ông Nguyễn Cao Trí.

Tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND xã Bình Mỹ cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Cao Trí do được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ.

Ông Nguyễn Cao Trí được giới thiệu hiệp thương bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

HĐND xã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Phòng Kinh tế, làm Ủy viên UBND xã Bình Mỹ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét, biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND xã trình, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026; thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa giai đoạn 2026 - 2030 và điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xã Bình Mỹ đến năm 2050.