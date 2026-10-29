HĐND TPHCM xem xét nhiều quyết sách về quy hoạch, phát triển đô thị

Sáng 29-10, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), xem xét các nội dung quan trọng, cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi trước giờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quy hoạch phải giải quyết những điểm nghẽn đô thị

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, sau sắp xếp địa giới hành chính, thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ nhiều nguồn lực và tiềm năng. Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân cũng ngày càng cao.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, thành phố cần nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; phấn đấu tăng trưởng 2 con số gắn với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc 3 nhóm nội dung: quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và những lựa chọn chiến lược. Đây là khung chiến lược định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong dài hạn, trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

Tư tưởng xuyên suốt của quy hoạch là vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án; tổ chức thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm, gắn kết đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái. Thành phố lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực mới; đặt con người và chất lượng sống ở vị trí trung tâm.

Chủ tịch HĐND TPHCM lưu ý quy hoạch phải bảo đảm đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện. Cùng với đó là mở rộng không gian đầu tư, quy hoạch phải giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khẩn trương cụ thể hóa cơ chế, ưu tiên công trình cấp thiết

Kỳ họp dự kiến xem xét 17 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành các loại trái phiếu để đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao; các chính sách về văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực chất lượng cao, y tế và quản trị đô thị.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị đại biểu làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách; chú trọng cơ chế huy động, phân bổ, khai thác nguồn lực, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Việc xây dựng chính sách cần khẩn trương nhưng không nóng vội, bảo đảm đúng thẩm quyền, minh bạch và chặt chẽ, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tránh độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển.

HĐND TPHCM cũng xem xét các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, việc phân bổ nguồn lực phải có trọng tâm, ưu tiên công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn. Các dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường cần được đánh giá kỹ về sự cần thiết, nguồn vốn, hiệu quả và tác động đến đời sống người dân. Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, cân nhắc căn cứ pháp lý và thực tiễn trước khi quyết định, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện hiệu quả.