HĐND TPHCM xem xét nhiều chính sách, dự án quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, thành phố muốn tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển bền vững.

Quang cảnh kỳ họp, sáng 21/9. Ảnh: Q.Đ

Theo chương trình, HĐND TPHCM sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 dự thảo nghị quyết cá biệt. Đáng chú ý, có 24 dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt, có quy mô lớn và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đặc biệt là dự thảo các Nghị quyết: về quy hoạch tổng thể thành phố; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm;...

Đây là những nội dung mới, có mối liên hệ chặt chẽ với việc tổ chức không gian phát triển, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng và định hình phương thức phát triển đô thị trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, HĐND sẽ xem xét, quyết nghị các cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho một số nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhân viên y tế và bảo hiểm y tế cho người tham gia hiến máu;…

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Q.Đ

“Mỗi chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị được HĐND thành phố quyết định hôm nay phải đúng quy định, phải trả lời được các câu hỏi: Chính sách có giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra có đủ tính vượt trội để tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và phát huy tối đa các nguồn lực; có tạo thêm dư địa, động lực và sức bật mới cho sự phát triển không ngừng của thành phố? Đặc biệt, có tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội?”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét một số nội dung liên quan đến đầu tư, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng. Trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể như chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi; đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Thành phố; giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Dơi. Một số nội dung khác liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ; dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh tại Đặc khu Côn Đảo.

Ông Võ Văn Minh đề nghị: “Kỳ họp thứ Năm, HĐND khóa XI có khối lượng công việc khá lớn, nhiều vấn đề mới, chuyên sâu và có phạm vi tác động sâu, rộng. Với tinh thần đổi mới, thực chất, trách nhiệm cao, đề nghị, đại biểu HĐND thành phố thảo luận thẳng thắn để mỗi nghị quyết được thông qua phải bảo đảm yêu cầu pháp lý, vừa giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra. Từ đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển trước mắt và lâu dài của thành phố”.