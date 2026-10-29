HĐND TPHCM xem xét 47 nội dung quan trọng, định hình không gian phát triển dài hạn

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: S.X

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, sau sắp xếp địa giới hành chính, thành phố có không gian phát triển rộng lớn, nguồn lực và dư địa tăng trưởng dồi dào. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và đời sống nhân dân.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, TPHCM phải nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; hướng đến tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo đó, 47 nội dung trình kỳ họp tập trung vào ba trụ cột có quan hệ chặt chẽ: quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Đối với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược, bảo đảm sự đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông và hạ tầng xã hội.

Quy hoạch phải mở rộng không gian đầu tư, đồng thời giải quyết căn cơ những điểm nghẽn kéo dài như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; chú trọng bảo tồn văn hóa, an sinh xã hội và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, ông Minh nhấn mạnh yêu cầu vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án; tổ chức thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm, liên kết hiệu quả giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao phải trở thành những động lực tăng trưởng mới, trong đó con người và chất lượng sống là trung tâm của phát triển.

Một nội dung đáng chú ý khác là kỳ họp sẽ xem xét 17 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành các loại trái phiếu đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển và khu công nghệ cao.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai kỳ họp. Ảnh: Q.Đ

Theo ông Võ Văn Minh, đây là cơ hội quan trọng để thành phố phát huy tính chủ động, mở rộng dư địa phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ở nhóm ngân sách và đầu tư công, HĐND thành phố sẽ xem xét nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Những quyết định này tác động trực tiếp đến năng lực thực thi của chính quyền các cấp, chất lượng dịch vụ công, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Đối với các dự án chỉnh trang, cải thiện môi trường rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng, kênh Hy Vọng; các công trình đường Phan Anh – An Dương Vương, Tân Kỳ Tân Quý và Chương trình thực hiện xã nông thôn mới, ông Minh đề nghị đại biểu xem xét kỹ sự cần thiết, quy mô, nguồn vốn và tiến độ triển khai. Mỗi dự án phải gắn với định hướng phát triển tổng thể, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chậm triển khai và lãng phí nguồn lực.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét các chính sách về y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giảm nghèo. Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, điểm cốt lõi của kỳ họp là kết nối ba yếu tố không thể tách rời: quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới và nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn. Qua đó, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho thành phố, thay vì chỉ dừng lại ở số lượng nghị quyết được thông qua.

Lãnh đạo HĐND TPHCM yêu cầu, kỳ họp thảo luận thực chất, quyết định đúng đắn, tạo nền tảng để thành phố phát huy tiềm năng, vượt qua điểm nghẽn, phát triển nhanh và bền vững. Ảnh: Q.Đ

Về Quy hoạch tổng thể TPHCM, báo cáo tại kỳ họp HĐND, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, mục tiêu và tầm nhìn phát triển thành phố được định hình theo ba giai đoạn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nổi trội ở khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á; đến năm 2075 và xa hơn thành Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện. Tầm nhìn 100 năm, trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”.