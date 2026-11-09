HĐND TPHCM sắp tổ chức tiếp xúc cử tri ngành y tế

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi cùng cử tri phường Bình Dương và Chánh Hiệp trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TUỆ MẪN

Theo kế hoạch, hội nghị tập trung đánh giá hiệu quả thực tế của quy định pháp luật hiện hành và nghị quyết của HĐND thành phố; làm rõ các vướng mắc, tồn tại về tự chủ tài chính trong bệnh viện công lập; áp lực giữ chân nhân lực chất lượng cao; điểm nghẽn về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế và cơ chế thanh quyết toán BHYT... Qua đó, cung cấp dữ liệu thực tiễn phục vụ hoạt động của HĐND trong nhiệm vụ thẩm tra, giám sát và đề xuất giải pháp hiệu quả, thiết thực, tháo gỡ các khó khăn, bất cập; đồng thời thực hiện hiệu quả chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đối tượng tham gia tiếp xúc cử tri gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan quản lý liên quan; đội ngũ lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động tại các cơ sở y tế công lập tuyến thành phố, tuyến cơ sở. Hội nghị cũng sẽ có sự tham gia của đại diện các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế và một số cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn.

Chương trình thể hiện sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và đồng hành của chính quyền thành phố đối với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động đang công tác trong hệ thống y tế thuộc sự quản lý của thành phố. Qua đó, góp phần tạo động lực tinh thần, giúp lực cán bộ, nhân viên ngành y yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.