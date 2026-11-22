Thường trực HĐND TP HCM vừa có thông báo triệu tập Kỳ họp thứ Tám HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kỳ họp sẽ đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố và bức tranh kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời quyết định các nguồn lực và phương thức điều hành của TP HCM trong năm 2027. HĐND Thành phố cũng sẽ xem xét, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2027, đồng thời thông qua chương trình giám sát và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm tới.

Đáng chú ý, 55/117 nội dung dự kiến trình kỳ họp lần này là nhằm thể chế hóa Luật Phát triển đô thị, tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án chậm triển khai, tổ chức lại không gian đô thị cùng nhiều chính sách an sinh thiết thực.

Thường trực HĐND TP HCM thực hiện nhiệm vụ chủ tọa tại một kỳ họp HĐND TP.

Để bảo đảm các nghị quyết ban hành có tính khả thi cao và sát với cuộc sống, các nội dung trọng yếu tại kỳ họp được chia theo bốn lĩnh vực lớn với những yêu cầu thẩm tra cụ thể.

Đầu tiên là khơi thông nguồn lực và gỡ vướng dự án chậm triển khai. Kỳ họp sẽ bàn thảo sâu về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và giải pháp xử lý các dự án chậm tiến độ. Việc đặt các cơ chế đầu tư cạnh bài toán ngân sách năm 2027 giúp đại biểu đối chiếu sát sao giữa nhu cầu vốn và khả năng cân đối nguồn lực.

Riêng với các dự án tồn đọng, hồ sơ buộc phải chỉ rõ vướng mắc nằm ở khâu nào và phạm vi xử lý của cơ chế đề xuất để đánh giá khả năng đưa dự án trở lại quỹ đạo.

Lĩnh vực thứ hai là tái thiết đô thị, xây lại chung cư và cơ chế thu. Các dự thảo nghị quyết tập trung vào giải quyết những bài toán cấp bách của một siêu đô thị, gồm cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; xây dựng lại nhà chung cư; phát triển vận tải hành khách công cộng và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030.

Trong đó, việc xây dựng lại chung cư được gắn với phương án bố trí nơi ở tạm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Các khoản thu tại khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), yêu cầu đặt ra là phải làm rõ căn cứ xác định mức thu trong mối liên hệ với quy hoạch, kết nối giao thông và nhu cầu đầu tư hạ tầng.

Các đại biểu tham dự một kỳ họp của HĐND TPHCM.

HĐND TP cũng tập trung vào thảo luận, quyết định các vấn đề liên quan an sinh xã hội, giá dịch vụ y tế và dạy bơi cho học sinh. Cụ thể,chính sách đối với người có công, mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở công lập thuộc Thành phố quản lý. Đặc biệt là việc tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh tiểu học tại các địa bàn có nguy cơ đuối nước cao, dự kiến TP sẽ hỗ trợ chi phí học bơi cùng chi phí đưa đón cho các trường ở xa điểm học.

Liên quan đến tinh gọn bộ máy cơ sở và giải quyết kiến nghị cử tri, tại kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định việc tổ chức cơ quan chuyên môn, cơ cấu UBND cấp xã và cơ chế hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm tải áp lực công việc ở tuyến cơ sở.

Ngoài ra, kỳ họp sẽ đánh giá công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xét xử, kiểm sát, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri nhằm xử lý dứt điểm đối với những vụ việc còn kéo dài.

Theo dự kiến chương trình, chiều 3/12 các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ. Ngay sau đó, Thường trực HĐND Thành phố làm việc trực tiếp với Tổ trưởng các tổ đại biểu, lãnh đạo UBND Thành phố, các sở, ngành và các Ban của HĐND.

Ngày 4/12, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường cũng như bước vào chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà người dân quan tâm. Phiên biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày.