HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua thêm 17 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị

Với 17 nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ Sáu, tổng số nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị được HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua đến nay là 42 nghị quyết. Trước đó, tại Kỳ họp thứ Năm (tháng 9/2026), HĐND thành phố đã thông qua 24 nghị quyết và tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 8/2026) thông qua 1 nghị quyết liên quan đến việc triển khai luật.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị tại Kỳ họp thứ Sáu. Ảnh: Hoa Lê

Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2026, HĐND thành phố sẽ tiếp tục tổ chức kỳ họp để xem xét, thông qua các nghị quyết còn lại, từng bước hoàn thiện nền tảng pháp lý, tạo động lực và không gian phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh đánh giá, mỗi nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có phạm vi và yêu cầu triển khai riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là mở rộng không gian phát triển, khai thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống của người dân thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, việc vận dụng các cơ chế mới phải gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp. TP. Hồ Chí Minh không chỉ cần có cơ chế, chính sách tốt mà quan trọng hơn là phải có năng lực tổ chức thực hiện tốt.

Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai các nghị quyết; kịp thời xem xét, xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.