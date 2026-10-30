HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình không gian và mô hình phát triển thành phố trong nhiều thập niên tới, trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và yêu cầu liên kết, điều phối ngày càng cao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính thành phố với diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính; đồng thời nghiên cứu mối liên hệ với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan. Dân số thành phố dự báo đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Với tầm nhìn dài hạn, TP. Hồ Chí Minh hướng tới trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”; đồng thời là trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Tổ chức không gian phát triển đa cực, đa trung tâm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Theo quy hoạch, cấu trúc không gian thành phố được tổ chức theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

5 cực động lực gồm: cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp - logistics phía Bắc; cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam; cực đô thị - giáo dục - y tế phía Tây. 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Không gian đô thị được tổ chức theo ba chiều: mặt đất, không gian ngầm và không gian trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Phát triển đồng bộ kinh tế, xã hội, huy động nguồn lực thực hiện

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Hoa Lê

Quy hoạch định hướng phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, giáo dục và y tế. Đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, khoa học và công nghệ hàng đầu châu Á, với quy mô dự kiến 2 triệu sinh viên và nhu cầu bổ sung khoảng 1.400 - 2.000ha quỹ đất giáo dục đại học trong giai đoạn 2030 - 2050.

Trong lĩnh vực y tế, thành phố định hướng phát triển các bệnh viện cửa ngõ, cụm y tế chuyên sâu, trục kết nối y tế - du lịch; đẩy mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở và chuyển đổi số. Mục tiêu đến năm 2045 đạt 45 giường bệnh và 35 bác sĩ trên 10.000 dân. Các chính sách an sinh xã hội cũng được chú trọng, hướng đến mục tiêu đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2045.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu HĐND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh đó, quy hoạch xác định phát triển các khu chức năng đặc thù với cơ chế, chính sách vượt trội, tạo không gian thử nghiệm chính sách mới, thu hút nguồn lực chất lượng cao và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Về nguồn lực thực hiện, thành phố xác định vốn nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời huy động mạnh nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công tư, khai thác giá trị tăng thêm từ đất gắn với phát triển hạ tầng và trái phiếu đô thị. Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu xác định rõ thứ tự ưu tiên, trách nhiệm, tiến độ và cơ chế giám sát các dự án trọng điểm; ứng dụng dữ liệu, công nghệ số trong theo dõi, đánh giá thực hiện, bảo đảm quy hoạch từng bước trở thành động lực và nguồn lực cho phát triển thành phố.