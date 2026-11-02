HĐND TP. Hồ Chí Minh sắp tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế

Theo Kế hoạch của Thường trực HĐND thành phố, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu. Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn; lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cấp xã, nhân viên y tế tại các cơ sở bảo trợ xã hội, đại diện các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế và một số cơ sở y tế ngoài công lập; cùng đại diện các cơ quan quản lý liên quan như: Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Bảo hiểm xã hội thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là đánh giá hiệu quả thực tế của các quy định pháp luật và nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành; làm rõ những bất cập trong cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện công lập, áp lực giữ chân nhân lực chất lượng cao, vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Thông qua đối thoại trực tiếp với đội ngũ đang công tác trong hệ thống y tế, Thường trực HĐND thành phố hướng đến thu thập thông tin thực tiễn, xác định những điểm nghẽn cần tháo gỡ, làm cơ sở đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hội nghị cũng đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng chuyên đề, không chỉ tiếp nhận ý kiến mà còn tăng cường trao đổi, giải trình giữa cử tri với các cơ quan quản lý. Trước hội nghị, thành phố sẽ thu thập thông tin định lượng thông qua phiếu khảo sát số hóa; các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền giải quyết của Trung ương và thành phố.

Theo kế hoạch, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm báo cáo thực trạng hoạt động, những điểm nghẽn về cơ chế và công tác phát triển nguồn nhân lực y tế; đồng thời cử lãnh đạo tham dự, giải trình các ý kiến, kiến nghị và trao đổi về giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thông qua đợt tiếp xúc cử tri chuyên đề, HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò đại diện, lắng nghe và giám sát của cơ quan dân cử, kịp thời nắm bắt những vấn đề từ thực tiễn hoạt động của ngành y tế, góp phần hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.