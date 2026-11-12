HĐND TP Hồ Chí Minh miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Được

Sáng 12/11/2026, HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Sáng 12/11/2026, HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét tờ trình, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Văn Được.

Ông Nguyễn Văn Được SN 1968, quê tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIV.

Trước khi công tác tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại tỉnh Long An. Ông từng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Được thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Tháng 10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; sau đó kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 19/2/2025, ông Nguyễn Văn Được được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 20/2/2025, ông được HĐND TP Hồ Chí Minh bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 30/6/2025, tại lễ công bố các Nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và đảm nhiệm cương vị này cho đến khi được HĐND Thành phố miễn nhiệm tại kỳ họp sáng 12/11/2026.