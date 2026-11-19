Ngày 19/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huỳnh Thanh Nhân làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế và làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Chủ động nguồn cung, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm

Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện Sở Công Thương thành phố cho biết, thành phố đã chỉ đạo các hệ thống phân phối lớn và địa phương xây dựng phương án dự trữ hàng hóa tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trong tháng cận Tết, dự báo tăng 15 - 20% so với tháng thường.

Chương trình Bình ổn thị trường có sự tham gia của 66 doanh nghiệp lớn, chiếm 25 - 35% thị phần nhu cầu tiêu dùng, với cam kết giá bán thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%. Cùng với mạng lưới 384 chợ truyền thống, khoảng 300 siêu thị và 3.600 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố mở rộng, ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh các chuyến bán hàng lưu động, đưa hàng bình ổn đến khu vực vùng sâu, vùng xa và các khu công nghiệp, phục vụ quy mô dân số hơn 14 triệu người.

Đoàn công tác khảo sát chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tại chợ Bến Thành. Ảnh: Hoa Lê

Không chỉ tập trung bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, Thành phố cũng xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Theo đó, mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu được duy trì trong 20 ngày tại gần 1.200 cửa hàng; Tổng Công ty Điện lực Thành phố chuẩn bị phương án cấp điện liên tục tại các khu vực diễn ra lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa.

Đối với công tác an toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm thành phố dự kiến thành lập 25 đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào những nhóm hàng tiêu thụ lớn trong dịp Tết như thịt, rượu bia, bánh mứt kẹo, rau củ quả. Các hoạt động kiểm tra được triển khai tại cơ sở sản xuất, chợ truyền thống và các lễ hội.

Đoàn công tác khảo sát chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tại chợ Bến Thành. Ảnh: Hoa Lê

Đáng chú ý, Sở bố trí nhân sự túc trực hằng đêm tại 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, thực hiện xét nghiệm nhanh đối với các sản phẩm có nguy cơ cao. Thành phố đồng thời đẩy mạnh chương trình “Tick xanh trách nhiệm” với hơn 15.000 sản phẩm đăng ký và vận hành thí điểm Sàn giao dịch thịt heo, hướng đến minh bạch hóa chuỗi cung ứng thực phẩm.

Những giải pháp này nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa ngay từ khâu lưu thông, phân phối, hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn đến tay người tiêu dùng trong thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao.

Chăm lo người lao động, không để người dân khó khăn bị bỏ lại phía sau

Đoàn công tác khảo sát chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tại chợ Bến Thành. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm nguồn hàng và an toàn thực phẩm, công tác chăm lo Tết cho người lao động, các gia đình chính sách và đối tượng yếu thế được Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

TP. Hồ Chí Minh hiện có 58 khu chế xuất, khu công nghiệp với hơn 900.000 công nhân, trong đó lao động ngoại tỉnh chiếm hơn 60%. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) đang rà soát tình hình trả lương, thưởng Tết tại hơn 4.500 doanh nghiệp; dự kiến thành lập các đoàn giám sát tại ít nhất 30 doanh nghiệp gặp khó khăn để kịp thời nắm bắt tình hình, đề xuất phương án hỗ trợ, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động.

Đoàn công tác khảo sát chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tại chợ Bến Thành. Ảnh: Hoa Lê

Các chương trình chăm lo như “Tết Sum vầy”, “Chuyến xe nghĩa tình”, hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cũng được phối hợp triển khai, tạo điều kiện để công nhân, người lao động về quê đón Tết cùng gia đình.

Đối với thanh thiếu nhi, sinh viên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu trao tặng ít nhất 29.000 phần quà, 3.500 vé xe miễn phí và giới thiệu 9.000 việc làm. Sở Nội vụ cũng đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành và địa phương trong xây dựng phương án phục vụ Tết. Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương phân bổ kinh phí chăm lo Tết để địa phương chủ động triển khai, bảo đảm người dân được nhận hỗ trợ kịp thời.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Hoa Lê

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố lưu ý cần rà soát, bổ sung các đối tượng đặc thù, trong đó có lực lượng nữ dân công hỏa tuyến cao tuổi còn sinh sống trên địa bàn vào diện thụ hưởng chính sách. Việc triển khai cần bảo đảm tính linh hoạt, sát thực tế, không để sót bất kỳ trường hợp khó khăn nào.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị quan tâm thực hiện chi trả lương, thưởng Tết sớm để người lao động chủ động mua sắm, đồng thời góp phần giảm áp lực lên thị trường và giao thông trong những ngày cận Tết.

Bên cạnh đó, các lực lượng Công an và chính quyền địa phương cần tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; kiểm soát giá giữ xe tại các điểm lễ hội, xử lý dứt điểm tình trạng lang thang xin ăn trá hình tại khu vực trung tâm. Công tác tổng vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và mô hình “Góc phố ngày Tết” cũng cần được triển khai rộng khắp, lan tỏa đến cả khu vực vùng sâu, vùng xa.

Qua giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, hướng đến mục tiêu để mọi người dân đều được đón một mùa xuân an toàn, ấm áp và nghĩa tình.

Được biết, những nội dung trọng tâm từ đợt giám sát sẽ được HĐND TP. Hồ Chí Minh tổng hợp, phục vụ chương trình đối thoại trực tiếp với cử tri Thành phố trên sóng truyền hình vào ngày 13/12.