HĐND TP. Hồ Chí Minh khai mạc Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề)

Tham dự kỳ họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào Cờ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, sự đồng hành, giám sát của HĐND Thành phố và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%; thu ngân sách đạt 95,5% dự toán; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt mức cao; thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh được quan tâm; công tác chỉnh trang đô thị có chuyển biến rõ nét; mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đánh giá cao vai trò của người đứng đầu UBND Thành phố đối với những kết quả đạt được, Chủ tọa kỳ họp cho rằng, trong bối cảnh Thành phố giữ vị thế siêu đô thị, đầu tàu kinh tế của cả nước, với khối lượng công việc lớn và phức tạp, vai trò chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND Thành phố có ý nghĩa rất quan trọng.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố, bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô, không gian và vị thế ngày càng lớn, Thành phố đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ rất cao, đòi hỏi sự đổi mới, đột phá mạnh mẽ. Vì vậy, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân Thành phố; xem xét khách quan, thận trọng, toàn diện; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bảo đảm công tác nhân sự được quyết định đúng quy định, dân chủ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo chương trình kỳ họp, sau phiên khai mạc, HĐND Thành phố sẽ tiến hành quy trình công tác nhân sự theo thẩm quyền.