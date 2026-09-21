HĐND TP Hồ Chí Minh họp, xem xét nhiều Nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị

Tham dự kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh và các đại biểu, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh sáng 21/9. (Ảnh: Quang Định)

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt, có quy mô lớn và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ năm. (Ảnh: Quang Định)

Theo chương trình, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 dự thảo Nghị quyết cá biệt. Trong đó, có 24 dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị, có phạm vi điều chỉnh rộng, chứa đựng nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ và liên quan đến nhiều lĩnh vực rất quan trọng.

Đặc biệt là dự thảo các Nghị quyết về quy hoạch tổng thể thành phố; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm; tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là những nội dung mới, có mối liên hệ chặt chẽ với việc tổ chức không gian phát triển, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng và định hình phương thức phát triển đô thị trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Định)

Bên cạnh đó, HĐND sẽ xem xét, quyết nghị các cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho một số nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhân viên y tế và bảo hiểm y tế cho người tham gia hiến máu; mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp; quy định kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét các dự thảo Nghị quyết về: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030; Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường nội trú; Quyết định chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi; đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố; Giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án Xây dựng cầu Rạch Dơi; Chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ; dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh tại Đặc khu Côn Đảo…

Đại biểu dự kỳ họp thứ năm HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Quang Định)

Đồng thời với các nội dung về thể chế, chính sách và đầu tư phát triển, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố được thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.