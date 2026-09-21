HĐND TP Hồ Chí Minh họp xem xét hàng loạt nội dung cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh vào sáng 21/9.

Tham dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành và đại biểu HĐND Thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm TP Hồ CHí Minh tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn mở ra cơ hội để Thành phố đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị và chủ động giải quyết những vấn đề thực tiễn của một đô thị đặc biệt.

Theo chương trình, HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 dự thảo nghị quyết cá biệt. Trong số này, 24 dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị, có phạm vi điều chỉnh rộng, chứa đựng nhiều vấn đề mới và liên quan nhiều lĩnh vực quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp.

Các dự thảo tập trung vào quy hoạch tổng thể thành phố, quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc, không gian ngầm, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng. HĐND Thành phố cũng xem xét quy định về quản lý, khai thác công trình ngầm và quy trình thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu kỹ từng dự thảo nghị quyết, tập trung thảo luận sự cần thiết của chính sách, phạm vi và đối tượng tác động, nguồn lực, tính khả thi trong tổ chức thực hiện cũng như ảnh hưởng cụ thể đối với người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của Thành phố.

“Mỗi chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị được HĐND Thành phố quyết định không chỉ phải đúng quy định mà quan trọng hơn là phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra”, ông Võ Văn Minh cho biết.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các đại biểu HĐND cần làm rõ các chính sách có đủ tính vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn, huy động và phát huy tối đa nguồn lực hay không; đồng thời có tạo thêm dư địa, động lực và sức bật mới cho Thành phố hay không. Theo ông, hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội để người dân và doanh nghiệp có thể cảm nhận.

Bên cạnh các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, kỳ họp lần này cũng xem xét một số cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Các chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người yếu thế; hỗ trợ nhân viên y tế, người tham gia hiến máu và học sinh trường nội trú cũng được trình tại kỳ họp.

Các đại biểu sẽ cùng xem xét , biểu quyết nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh.

HĐND Thành phố còn xem xét chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi; hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố; xây dựng cầu Rạch Dơi; chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh tại đặc khu Côn Đảo.

Đối với các dự án đầu tư, ông Võ Văn Minh đề nghị đại biểu căn cứ tình hình thực tế, đánh giá kỹ sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ và tác động đến đời sống người dân. Các chính sách hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu, công bằng, minh bạch và khả thi.

Một nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. HĐND Thành phố tiến hành quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố thông suốt, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.