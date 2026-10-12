HĐND TP Hồ Chí Minh chuẩn bị họp bàn Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

Ngày 12/10/2026, Thường trực HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ sáu (chuyên đề) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI. Tham dự có Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với 60 nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp, gồm 38 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật và 22 dự thảo Nghị quyết cá biệt. Trong đó, có 25 dự thảo Nghị quyết liên quan đến triển khai Luật Phát triển đô thị, tập trung vào các cơ chế huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, quản lý đô thị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thường trực HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ sáu (chuyên đề) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh: Phương Chi).

Đáng chú ý, Kỳ họp dự kiến xem xét, quyết nghị Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của thành phố.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự kiến xem xét cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố sau sáp nhập; quy định tiêu chí, điều kiện và hình thức lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Một số nội dung khác liên quan đến huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh và vay từ các tổ chức tài chính trong nước để triển khai các dự án đầu tư của Thành phố.

Kỳ họp cũng dự kiến xem xét cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế biển; cơ chế về khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp; chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, các nội dung dự kiến trình HĐND thành phố còn có quy định mức miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa theo Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ; sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 71/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND Thành phố về cơ chế, chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách Thành phố.

Kỳ họp thứ sáu (chuyên đề) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI dự kiến xem xét 60 nội dung, trong đó có Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: Xuân Trường).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành rà soát kỹ các nội dung dự kiến trình HĐND thành phố, ưu tiên những chính sách đã đủ điều kiện, có cơ sở thực tiễn và có thể triển khai ngay. Những nội dung chưa hoàn thiện cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung trước khi trình xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc xây dựng, ban hành chính sách phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm các cơ chế khi được thông qua đáp ứng yêu cầu phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực. Các sở, ngành cần chủ động phối hợp với các Ban HĐND thành phố, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát danh mục dự thảo nghị quyết, xác định rõ những nội dung đủ điều kiện trình thông qua, tránh dồn công việc vào cuối năm.

Ông Võ Văn Minh cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và các Ban HĐND thành phố ngay từ khâu xây dựng, thẩm tra dự thảo Nghị quyết; rà soát kỹ số liệu, tiến độ và kế hoạch trình các nội dung. Đối với những vấn đề khó, còn ý kiến khác nhau, các cơ quan cần chủ động trao đổi, tháo gỡ từ sớm.

Đặc biệt, đối với các cơ chế, chính sách có phạm vi tác động lớn, cần thực hiện đầy đủ quy trình tham vấn, lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và tuân thủ các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.