HĐND TP.HCM xem xét 38 nội dung, cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;

Tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo ông Võ Văn Minh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM hiện nay là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt, có quy mô lớn và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

24 nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Theo chương trình, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 dự thảo nghị quyết cá biệt.

Trong đó, có24 dự thảo nghị quyết cụthể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Đây là nhóm nội dung có phạm vi điều chỉnh rộng, chứa đựng nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ và liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng.

Các nội dung đáng chú ý gồm dự thảo nghị quyết về quy hoạch tổng thể Thành phố; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm.

HĐND Thành phố cũng xem xét quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc.

Theo ông Võ Văn Minh, đây là những nội dung mới, có mối liên hệ chặt chẽ với việc tổ chức không gian phát triển, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng, đồng thời định hình phương thức phát triển đô thị của thành phố trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị các cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho một số nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhân viên y tế và bảo hiểm y tế cho người tham gia hiến máu.

Các chính sách về mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố cũng nằm trong chương trình kỳ họp.

Chính sách phải đi vào cuộc sống

Trước khối lượng lớn các nội dung cần xem xét, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ từng dự thảo nghị quyết, tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, nhất là sự cần thiết ban hành chính sách, phạm vi và đối tượng tác động, nguồn lực, tính khả thi trong tổ chức thực hiện và tác động cụ thể đối với người dân, doanh nghiệp.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh: “Mỗi chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị được HĐND Thành phố quyết định hôm nay không chỉ phải đúng quy định, mà quan trọng hơn là phải trả lời được các câu hỏi: Chính sách có giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra? Có đủ tính vượt trội để tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và phát huy tối đa các nguồn lực? Có tạo thêm dư địa, động lực và sức bật mới cho sự phát triển không ngừng của thành phố?”.

Đặc biệt, theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, chính sách phải tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có thể cảm nhận được.

Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Định.

Ngoài nhóm nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, kỳ họp còn xem xét các dự thảo nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030; chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường nội trú.

HĐND Thành phố cũng xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi; đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Thành phố; giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Dơi; chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ; dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh tại Đặc khu Côn Đảo.

Đối với các dự án, ông Võ Văn Minh đề nghị đại biểu căn cứ tình hình thực tế, đánh giá sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ, phương án tổ chức thực hiện và tác động đến đời sống người dân trong khu vực dự án để có ý kiến trước khi HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

Đối với các chính sách hỗ trợ, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu xem xét bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu, công bằng, minh bạch và khả thi trong thực tế.

Cùng với các nội dung về thể chế, chính sách và đầu tư phát triển, HĐND TP.HCM sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố được thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

"Mỗi nghị quyết được thông qua tại kỳ họp vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, vừa giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển trước mắt và lâu dài của thành phố", ông Võ Văn Minh nhắn nhủ.