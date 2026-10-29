HĐND TP.HCM khai mạc Kỳ họp thứ sáu

Định hình tầm nhìn phát triển

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, sau sắp xếp địa giới hành chính, TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn, nguồn lực, tiềm năng và dư địa để phát triển.

Bên cạnh đó, thành phố đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và đời sống nhân dân.

Các đại biểu trao đổi trước giờ khai mạc kỳ họp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, trách nhiệm của thành phố là phải nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; phấn đấu tăng trưởng hai con số đi đôi với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung vào ba trụ cột gắn kết chặt chẽ: quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc.

Đối với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh, đây là khung chiến lược, định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong dài hạn trên cơ sở cụ thể hóa định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của quy hoạch là phải vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án; tổ chức thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm; liên kết hiệu quả giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái.

Đồng thời, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao cần trở thành những động lực mới; lấy con người và chất lượng sống của người dân làm trung tâm của phát triển.

Khai mạc Kỳ họp thứ sáu - kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược; bảo đảm đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện.

Quy hoạch phải mở rộng không gian đầu tư, đồng thời giải quyết căn cơ các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Xem xét 17 dự thảo nghị quyết

Theo chương trình, kỳ họp sẽ xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành các loại trái phiếu để đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao; các chính sách văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực chất lượng cao, y tế và quản trị đô thị.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng đây là cơ hội quan trọng để thành phố phát huy tính chủ động, mở rộng dư địa phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách; đặc biệt chú trọng cơ chế huy động, phân bổ, khai thác nguồn lực và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

“Tinh thần là khẩn trương nhưng không nóng vội; đổi mới, đột phá nhưng đúng thẩm quyền, minh bạch và chặt chẽ”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, các nghị quyết ban hành phải sớm đi vào cuộc sống, không để độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển.

Về ngân sách và đầu tư công, kỳ họp sẽ xem xét các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Đây là những quyết định liên quan trực tiếp đến năng lực thực thi của chính quyền các cấp, chất lượng dịch vụ công, an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Việc phân bổ nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn.

Đối với các dự án chỉnh trang, cải thiện môi trường rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng, kênh Hy Vọng; các công trình đường Phan Anh – An Dương Vương, Tân Kỳ Tân Quý và chủ trương đầu tư chương trình thực hiện xã nông thôn mới, ông Võ Văn Minh đề nghị đại biểu xem xét sự cần thiết, quy mô, nguồn vốn, tiến độ, hiệu quả, sự phù hợp với quy hoạch và tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống người dân.

Mỗi dự án phải gắn với định hướng phát triển tổng thể; kiên quyết khắc phục đầu tư dàn trải, chậm triển khai, lãng phí nguồn lực.

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng sẽ xem xét, thông qua các chính sách về y tế, văn hóa, thể thao, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, giảm nghèo và những yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.

Hướng đến hiệu quả thực thi

Nhấn mạnh khối lượng công việc lớn, tính chất quyết sách quan trọng, đòi hỏi chất lượng cao trong chuẩn bị, thẩm tra, thảo luận, quyết định và tổ chức thực hiện, ông Võ Văn Minh đề nghị mỗi đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự khách quan.

Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, cân nhắc căn cứ pháp lý, thực tiễn, lợi ích trước mắt và lâu dài, khả năng cân đối nguồn lực, tác động đến người dân và doanh nghiệp. Những vấn đề chưa rõ cần được trao đổi, làm sáng tỏ, kiến nghị hoàn thiện trước khi quyết định.

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh, trách nhiệm không dừng ở việc thông qua nghị quyết mà phải hướng đến hiệu quả thực thi sau khi các nghị quyết được ban hành.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết về các vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển của thành phố.

“Điểm cốt lõi của Kỳ họp thứ sáu là kết nối ba yếu tố không thể tách rời: quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới, nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn”, ông Võ Văn Minh nêu rõ.

Theo ông, ý nghĩa của kỳ họp không chỉ ở số lượng nghị quyết mà còn ở việc đặt những nền tảng phát triển lâu dài của thành phố trong một tổng thể thống nhất, từ quy hoạch tầm nhìn 100 năm, cụ thể hóa cơ chế mới đến lựa chọn những nhiệm vụ, dự án ưu tiên.

Chủ tịch HĐND TP.HCM tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND Thành phố, trách nhiệm của các ban và đại biểu HĐND Thành phố, cùng sự đồng hành của cử tri và nhân dân, kỳ họp sẽ thảo luận thực chất, quyết định đúng đắn, tạo nền tảng để thành phố phát huy tiềm năng, vượt qua điểm nghẽn, phát triển nhanh và bền vững.