HĐND TP Hà Nội xem xét cơ chế, chính sách với một số dự án lớn

Kỳ họp được HĐND thành phố Hà Nội tổ chức trong 1 ngày (ngày 28-10-2026) nhằm xem xét, thông qua 21 nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh phiên chất vấn của HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình; Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố dự kiến sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp, trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số đối tượng ưu tiên trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân thành phố Hà Nội.

Đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố; Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kỳ họp sẽ xem xét điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2025; Quyết nghị sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ cho 3 dự án: Dự án Trạm đón tiếp quân nhân, nhà khách Bộ Tư lệnh Thủ đô; Dự án cột cờ trên quần đảo Trường Sa; Dự án sửa chữa Nhà khách Thủ đô trên đảo Trường Sa và Nhà văn hóa trên đảo Song Tử Tây. Đồng thời xem xét cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Kế hoạch đầu tư công năm 2026 cấp thành phố.

Với lĩnh vực đô thị, kỳ họp HĐND thành phố cũng xem xét, thông qua các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5 (đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát); Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh; Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp; Nghị quyết của HĐND thành phố về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.

HĐND thành phố cũng xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ xem xét các nội dung về công tác nhân sự và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền.