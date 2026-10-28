HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính

Theo nghị quyết, HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh hơn 4.000ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội, trong đó có hơn 2.500ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và gần 1.500ha vùng đệm.

HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh hơn 4.000ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Bổ sung 1.338ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, hơn 2.668ha vào xã Yên Xuân, TP Hà Nội. Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo nghị quyết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

HĐND giao UBND TP Hà Nội tiếp thu ý kiến đại biểu, chủ trì theo nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới hành chính và hồ sơ theo quy định.

UBND thành phố cũng được giao chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính có hiệu lực.

Trước đó, trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, mặc dù Vườn quốc gia Ba Vì đã được Thủ tướng Chính phủ chuyển giao về Hà Nội quản lý. Nhưng hiện vẫn còn hơn 2.529ha thuộc vườn quốc gia nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh nhằm thống nhất đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Về lấy ý kiến nhân dân, ông Đỗ Anh Tuấn cho biết, từ ngày 22-10 đến 25-10, TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến tại 126 xã, phường. Theo số liệu trong tờ trình, có 2.584.383 hộ gia đình tham gia, thu về 2.496.570 phiếu đạt tỷ lệ 96,6%. Trong đó, 2.454.455 hộ tán thành, tương đương 94,97% số hộ tham gia; tổng số hộ không tán thành là 39.310 hộ, trong đó 2.805 phiếu không hợp lệ.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo báo cáo, toàn tỉnh Phú Thọ có 1.006.906 hộ gia đình và đã có 984.391 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 97,76%. Trong đó, có 977.701 hộ gia đình đồng ý với đề án, chiếm hơn 97% tổng số hộ toàn tỉnh.