HĐND Tp.Hà Nội thông qua đề án nhận hơn 4.000 ha đất từ Phú Thọ

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ bảy – kỳ họp chuyên đề, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo nghị quyết, HĐND Thành phố Hà Nội tán thành phương án tiếp nhận 4.006,38ha diện tích tự nhiên và 1.057 người thuộc 243 hộ dân từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong tổng diện tích này, có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm.

Hà Nội thông qua đề án nhận hơn 4.000 ha đất từ Phú Thọ (Ảnh: Hải Thành).

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ gồm 2.171,15ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh; 742,32ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91ha thuộc phường Kỳ Sơn.

Sau điều chỉnh, Hà Nội dự kiến bổ sung 1.338ha và 1.057 người vào xã Ba Vì; bổ sung 2.668,38ha vào xã Yên Xuân. Trong đó, phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cùng phần diện tích thuộc xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư trong phạm vi điều chỉnh.

Chi tiết diện tích, dân số và đường địa giới hành chính trước, sau điều chỉnh được thể hiện trong phụ lục nghị quyết, đề án, bảng số liệu và bản đồ phương án trình HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất giữa quản lý hành chính theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.