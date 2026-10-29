HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 20 Nghị quyết

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu kết luận phiên họp ngày 28/10, Kỳ họp thứ 7, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết HĐND Thành phố đã thảo luận và thông qua 20 Nghị quyết thuộc thẩm quyền.

TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

Theo Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết của Thủ đô. Nổi bật là cơ chế xử lý những tồn tại, vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, mà còn thể hiện quyết tâm kiên quyết xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị. Cùng với đó là các quyết sách về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, gắn với bảo tồn giá trị đô thị lịch sử và cải thiện điều kiện đời sống của người dân.

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng quyết nghị nhiều nội dung về đầu tư công, phân bổ nguồn lực, phát triển năng lượng sạch; các chính sách về dân số, chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ đối tượng yếu thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống và nhân dân.

Theo Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, ý nghĩa của Kỳ họp không chỉ ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà còn ở tinh thần chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, những điểm nghẽn từ thực tiễn, trên cơ sở vận dụng cơ chế, chính sách và thẩm quyền được Luật Thủ đô trao cho, bảo đảm căn cứ pháp lý và tính khả thi của từng quyết sách.

Tuy nhiên, đối với nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù một số tuyến đường sắt đô thị, nghị quyết điều chỉnh danh mục đất theo Nghị quyết thí điểm 171 của Quốc hội, do một số nội dung chưa được giải trình, làm rõ đầy đủ, HĐND Thành phố đã thống nhất chưa xem xét thông qua. Việc này nhằm tạo điều kiện để UBND Thành phố có thêm thời gian tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đồng thời để các đại biểu có đầy đủ thông tin, căn cứ nghiên cứu, xem xét và quyết định một cách thận trọng, chính xác. Qua đó, bảo đảm nghị quyết khi được ban hành đúng tinh thần, mục tiêu đề ra, có cơ sở pháp lý vững chắc và tính khả thi cao trong thực tiễn.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT 4 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Nhận định rằng từ nay đến hết năm 2026, khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải tập trung giải quyết ngay, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND Thành phố cùng các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết ngay sau kỳ họp. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai từng nghị quyết, phân công cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, gắn với tiến độ và kết quả thực hiện. Với những cơ chế, chính sách mới, cần sớm có hướng dẫn để triển khai thống nhất, không để nghị quyết đã ban hành nhưng chậm đi vào thực tiễn. Những việc đã rõ phải làm ngay; những vấn đề còn vướng mắc phải kịp thời xác định nguyên nhân và có phương án giải quyết.

Thứ hai, tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Đối với công trình, dự án trọng điểm vừa được quyết nghị, cần khẩn trương triển khai những bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư. Riêng dự án tồn đọng, vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, phải có phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp, với trách nhiệm và lộ trình rõ ràng. Tinh thần là tháo gỡ khó khăn nhưng không hợp thức hóa sai phạm; khơi thông nguồn lực phải đi đôi với lập lại kỷ cương và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thứ ba, quan tâm chất lượng thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Các chính sách về nhà ở xã hội, năng lượng sạch, dân số, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ các đối tượng yếu thế cần được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng, với những thủ tục thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng. Cùng với đó, phải thường xuyên lắng nghe phản ánh từ cơ sở, kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh, để chính sách thực sự đáp ứng nhu cầu và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thứ tư, tăng cường giám sát, theo dõi đến cùng việc thực hiện các nghị quyết. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và từng vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục đồng hành, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với những cơ chế mới, các dự án trọng điểm và vấn đề cử tri quan tâm. Giám sát không chỉ để chỉ ra tồn tại, hạn chế, mà còn kịp thời ghi nhận những kết quả tích cực, kiến nghị tháo gỡ khó khăn và làm rõ trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm triển khai, chưa đạt yêu cầu.

Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu đối với 20 nghị quyết đã thông qua, trách nhiệm tổ chức thực hiện cần được triển khai ngay, không chờ đến khi kết thúc toàn bộ chương trình kỳ họp.