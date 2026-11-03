HĐND TP Đà Nẵng khảo sát chính sách hỗ trợ kinh phí nấu ăn cho trẻ mầm non

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh khảo sát bữa ăn của các cháu tại Trường Mầm non Họa Mi (xã Phước Trà).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, nghiên cứu, cân đối nguồn kinh phí để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo quy định. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, cần tăng cường hướng dẫn, ban hành văn bản cụ thể, thống nhất để các trường triển khai đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách liên quan.

Lãnh đạo HĐND thành phố cũng đề nghị UBND các xã tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách giáo dục; quan tâm cải thiện điều kiện dạy và học, bảo đảm quyền lợi cho trẻ em mầm non trên địa bàn, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.