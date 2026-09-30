HĐND TP. Cần Thơ thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm TP. Cần Thơ đang tập trung cao nhất cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2026;đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cũng như tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu chào cờ làm lễ khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Vũ Châu

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh cho biết, yêu cầu hiện nay của thành phố là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, khắc phục tình trạng vốn được bố trí nhưng chậm đưa vào thực hiện, đồng thời bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung vốn phải đúng đối tượng, đúng điều kiện, phù hợp với khả năng triển khai, giải ngân.

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Vũ Châu

Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều ngành, lĩnh vực đạt mức tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 ước tăng 3,57% so với tháng trước và tăng 18,91% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng năm 2026 ước tăng 11,04% so với cùng kỳ.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được tăng cường. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Vũ Châu

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, quyết nghị giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương; giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cùng với đầu tư công, kỳ họp xem xét việc phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026, tổng kinh phí thực hiện trên 81 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỳ họp cũng thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn với tổng diện tích trên 189 ha, trong đó có 17 công trình, dự án mới, 1 dự án chuyển tiếp.

Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết. Ảnh: Vũ Châu

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Văn Thanh đề nghị, trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị phải làm phải đúng địa bàn, đúng nội dung, mục tiêu, đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể. Việc phân bổ, sử dụng nguồn lực tránh dàn trải, chồng chéo, hình thức; đồng thời, quan tâm đánh giá hiệu quả thực tế để mỗi chương trình, mỗi khoản kinh phí được sử dụng thực sự góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.