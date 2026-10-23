HĐND tỉnh Vĩnh Long xem xét thông qua 29 tờ trình, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Trong 29 tờ trình, có nhiều nội dung quan trọng như: điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) - kè sông Hậu...

Quang cảnh kỳ họp

Các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Để các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bám sát tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, đề xuất các kịch bản, các giải pháp đột phá, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến công khai, rộng rãi để người dân, doanh nghiệp nắm rõ. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chống thất thoát ngân sách và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Với 4 nghị quyết về đầu tư công, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2027. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay sau khi dự án được phê duyệt, tránh tình trạng dự án chờ mặt bằng, kéo dài thời gian thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và giải ngân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những trường hợp không có khả năng thực hiện hoặc không giải ngân đúng thời hạn quy định.

Riêng Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) - kè sông Hậu, UBND tỉnh cân đối, bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương theo tiến độ triển khai thực tế hằng năm; trình Bộ Tài chính phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 19/11.

21 nghị quyết còn lại, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện; bố trí ngân sách bảo đảm triển khai đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết.