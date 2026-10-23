HĐND tỉnh Vĩnh Long quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, ngân sách và an sinh xã hội

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp

Nhóm nội dung về đầu tư công, tài chính ngân sách chiếm vị trí đáng chú ý, gắn với yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn mới. Cụ thể, kỳ họp xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 đợt 5; thảo luận kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026–2030 cùng phương án dự kiến năm 2027.

HĐND tỉnh thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Các đại biểu cũng quyết nghị phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho các chương trình này, đồng thời điều chỉnh số vốn năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2026.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều chính sách trực tiếp tác động đến đời sống nhân dân. Trong lĩnh vực giáo dục, HĐND tỉnh xem xét nghị quyết quy định mức học phí cơ sở công lập và mức hỗ trợ người học tại cơ sở dân lập, tư thục năm học 2026–2027.

Đại biểu thông qua chương trình kỳ họp

Đối với công tác dân tộc, kỳ họp thông qua chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer cùng nguồn kinh phí hoạt động, văn phòng phẩm cho các lớp dạy tiếng Pali tại chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Những quyết sách này gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy văn hóa, ngôn ngữ đồng bào Khmer, tạo điều kiện duy trì hoạt động dạy học tại cơ sở.

Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua các chính sách hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, phần chi trả thuốc kháng vi rút cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm. Đồng thời, quy định mức thù lao cho cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp cũng đồng thời xem xét chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho chức sắc, chức việc tôn giáo; chế độ, tiền thưởng đối với thành viên đội tuyển thể thao và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn.

Về công tác nhân sự, các HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình kiện toàn và thông qua Nghị quyết công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng; cho thôi làm nhiệm vụ đối với đại biểu HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến do chuyển công tác.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện thủ tục các dự án dự kiến khởi công năm 2027, phân bổ kịp thời nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh.