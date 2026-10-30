HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhân kỷ niệm 70 năm Phát thanh, 65 năm Báo Nghệ An và 50 năm Truyền hình

Đoàn công tác HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Ảnh: Hoàng Bá

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, chia sẻ niềm vui, niềm tự hào cùng các thế hệ những người làm báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử trên quê hương Nghệ An, đồng chí Dương Đình Chỉnh gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Dương Đình Chỉnh chia sẻ, điều đáng trân trọng là qua mỗi giai đoạn lịch sử, dù hoàn cảnh và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi, những người làm phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử Nghệ An vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, gắn bó với quê hương, với Nhân dân.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, báo chí có vai trò hết sức quan trọng. Nếu HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thì báo chí chính là một trong những cầu nối quan trọng, góp phần đưa hoạt động của cơ quan dân cử đến gần hơn với cử tri và nhân dân.

Thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình, các trang báo, bản tin, phóng sự, chuyên đề và nền tảng số, hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là các kỳ họp, hoạt động chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri và việc ban hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, ngày càng được thông tin kịp thời, rộng rãi, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Đặc biệt, báo chí đã góp phần chuyển tải tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với các cơ quan có thẩm quyền; phản ánh những vấn đề nổi lên từ cơ sở, những bất cập trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Qua đó, góp phần để HĐND tỉnh thực hiện tốt hơn chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chính sách vì lợi ích của nhân dân.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc phát biểu, chia sẻ những dấu ấn đặc biệt của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trong chặng đường xây dựng và phát triển. Ảnh: Hoàng Bá

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh mong muốn, trong thời gian tới, sự phối hợp giữa HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục được tăng cường, thực chất và hiệu quả hơn nữa; không chỉ dừng lại ở việc thông tin các hoạt động, mà cần đi sâu phản ánh những vấn đề thực tiễn mà cử tri quan tâm; theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; phát hiện những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện nghị quyết và chính sách ở cơ sở.

Báo chí cần tiếp tục là diễn đàn tin cậy để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 70 năm Phát thanh, 65 năm Báo Nghệ An và 50 năm Truyền hình. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, việc hợp nhất, sắp xếp tổ chức và xây dựng mô hình Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An là bước chuyển quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Qua đó, đồng chí đề nghị cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, bản lĩnh chính trị và sứ mệnh của cơ quan báo chí cách mạng. Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chủ động tuyên truyền kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chính sách lớn; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Nghệ An.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức làm báo. Chú trọng tính phát hiện, tính phản biện và tính định hướng; thông tin phải nhanh nhưng chính xác, khách quan, có chiều sâu và trách nhiệm. Không chỉ phản ánh những thành tựu mà cần mạnh dạn đi vào những vấn đề khó, vấn đề mới, những điểm nghẽn trong phát triển, những băn khoăn, trăn trở chính đáng của nhân dân. Mỗi tác phẩm báo chí cần hướng tới mục tiêu xây dựng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và thúc đẩy sự phát triển.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An xem số báo đặc biệt chào mừng ngày kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Bá

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Chủ động ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất và phân phối nội dung; xây dựng đội ngũ người làm báo có tư duy số, kỹ năng số và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Đặc biệt, phải coi trọng uy tín, thương hiệu và niềm tin của công chúng; lấy chất lượng thông tin và sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng.

Thứ tư, tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí. Chủ động đồng hành cùng HĐND, MTTQ và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như đất đai, quy hoạch, môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính và hoạt động của chính quyền cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm. Mỗi nhà báo phải thực sự là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; vừa có năng lực chuyên môn, vừa có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dấn thân và tình yêu sâu sắc đối với quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 70 năm phát thanh, 65 năm Báo Nghệ An và 50 năm truyền hình, được hun đúc qua nhiều thế hệ, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế, uy tín của mình, xứng đáng là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.