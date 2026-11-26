Ngày 26/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Xuân Nho, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang chủ trì họp báo.

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 2/12 đến sáng 4/12/2026. Phiên khai mạc bắt đầu lúc 8 giờ ngày 3/12 và được truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thu, chi ngân sách năm 2026; đồng thời thảo luận, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2027.

Các đại biểu xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp. Trong đó, UBND tỉnh trình các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải quyết kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp cũng nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội năm 2026; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và nghe Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Theo chương trình, chiều 3/12, HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và các báo cáo trình tại kỳ họp. Những vấn đề đại biểu quan tâm sẽ được các cơ quan liên quan giải trình, làm rõ. Sáng 4/12, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét, thông qua 23 dự thảo nghị quyết, gồm 17 nghị quyết do UBND tỉnh trình và 6 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình. Đây là những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và các lĩnh vực phát triển của địa phương.

Đại biểu phát biểu, trao đổi tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, nhóm nghị quyết do UBND tỉnh trình có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030, kế hoạch năm 2027; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Cùng với đó là các chính sách về phát triển nhà ở; hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ; chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án; tiền thưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; phát triển thanh niên giai đoạn 2026–2030 và phòng, chống ma túy.

Đối với 6 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình, đáng chú ý là Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; chương trình giám sát toàn khóa và chương trình giám sát năm 2027; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2027; nội dung chất vấn tại kỳ họp. HĐND tỉnh cũng sẽ thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo quy định.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung trong chương trình kỳ họp, nhất là các cơ chế, chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Nho, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí thông tin khách quan, toàn diện về nội dung và kết quả kỳ họp.