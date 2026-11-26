Đồng chí Nguyễn Xuân Nho, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp báo.

Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 4-12-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phiên khai mạc bắt đầu sáng 3-12, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang để cử tri, Nhân dân theo dõi.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thu, chi ngân sách năm 2026; xem xét, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2027.

Các đại biểu dự họp.

Kỳ họp xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan tư pháp. Trong đó, UBND tỉnh trình các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán ngân sách; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết kiến nghị của cử tri…

Kỳ họp cũng nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội năm 2026; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh tiếp tục lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm để làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp.

Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua 23 dự thảo nghị quyết quan trọng. Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác cán bộ theo chương trình riêng.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại họp báo.

Thảo luận tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trao đổi, đề nghị làm rõ nội dung chương trình, các báo cáo dự kiến thông qua và chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; tạo điều kiện, cung cấp tài liệu kịp thời, chính xác cho phóng viên tác nghiệp trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Nho tiếp thu các ý kiến của các cơ quan báo chí. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét, toàn diện trước, trong và sau kỳ họp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh thông tin kịp thời, chính xác các hoạt động của HĐND tỉnh.