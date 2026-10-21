HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua 24 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5, HĐND khoá XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Chủ toạ điều hành và Thư ký Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Quyết nghị thông qua 24 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội

Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét 24 dự thảo nghị quyết thuộc 4 nhóm lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trình bày các tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Về kế hoạch đầu tư công, bao gồm xem xét, cho ý kiến về điều chỉnh phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án trọng điểm, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An; dự kiến kế hoạch năm 2027 nguồn ngân sách Trung ương và kế hoạch năm 2026 vốn ngân sách Trung ương; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A về Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương - Con Cuông và một số tuyến giao thông quan trọng của khu vực miền Tây Nghệ An.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham gia Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, bao gồm xem xét 8 nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn; phân cấp quyết định phân bổ chi tiết danh mục nhiệm vụ, dự án đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia; định mức hỗ trợ, phân bổ kế hoạch vốn và kinh phí năm 2026 cho các Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa và phòng, chống ma túy.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết trình Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, bao gồm xem xét các nghị quyết về danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất các xã, phường; danh mục dự án phải thu hồi đất; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, trong đó có dự án bố trí dân cư tập trung đưa các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai và các dự án phục vụ quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Về cơ chế, chính sách và tổ chức bộ máy, bao gồm xem xét nghị quyết về nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường và Đảng ủy của tổ chức đảng ở những nơi có đặc thù riêng; sửa đổi một số nội dung về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh; nghị quyết giao biên chế công chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Khẩn trương triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 24 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp rất quan trọng, tạo cơ sở để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và giải quyết các vấn đề cấp bách về đất đai, tổ chức bộ máy, biên chế.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới để trình các cấp có thẩm quyền giao vốn kế hoạch trung hạn kịp thời; bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, kết nối vùng, hạ tầng khu vực miền Tây; xử lý dứt điểm các dự án chuyển tiếp, kéo dài.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Cùng với đó là chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ dự án Quốc lộ 7.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân bổ vốn cho cấp xã kịp thời, không để gián đoạn chương trình; tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho cấp xã; đẩy mạnh truyền thông để người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, nắm rõ chính sách và tham gia thực hiện,

Cùng với đó là chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục pháp lý về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy hoạch; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đối với các dự án bố trí dân cư để đưa các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai, triển khai nhanh, đúng tiến độ để người dân sớm có chỗ ở ổn định, an toàn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh sớm ban hành văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và biên chế.

Về phía Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết vừa được thông qua.

Nhấn mạnh những tháng cuối năm 2026 là giai đoạn tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành quán triệt tinh thần "không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh trách nhiệm", nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, rà soát các chỉ tiêu còn lại để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo các sở, ngành tập trung chuẩn bị nội dung, tài liệu trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến diễn ra vào nửa đầu tháng 12, phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Danh sách 24 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5:

1) Nghị quyết cho ý kiến điều chỉnh phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 vốn nước ngoài và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án trọng điểm, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội.

2) Nghị quyết cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 nguồn ngân sách trung ương.

3) Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2026.

4) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm A: Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương - Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

5) Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6) Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường và đảng ủy của tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 05/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 2 Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Bảng giá đất các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9) Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10) Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

11) Nghị quyết quy định tổng mức chi và mức khoán chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

12) Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã năm 2026.

13) Nghị quyết giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2026.

14) Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15) Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

16) Nghị quyết phân cấp quyết định phân bổ chi tiết danh mục nhiệm vụ, dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030.

17) Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ một (01) dự án, kế hoạch, phương án, mô hình; định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

18) Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

19) Nghị quyết về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi.

20) Nghị quyết phân bổ dự toán bổ sung chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025).

21) Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

22) Nghị quyết cho ý kiến điều chỉnh phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 thuộc lĩnh vực quốc phòng.

23) Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng.

24) Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.