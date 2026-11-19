Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: C.H

Tại kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày tờ trình về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, trên cơ sở mức vốn dự kiến, UBND tỉnh đã rà soát, lựa chọn 18 dự án sử dụng vốn trong nước và bố trí vốn đối ứng cho 1 dự án ODA và 3 dự án ODA chuyển tiếp. Việc triển khai các công trình, dự án đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa quan trọng trong tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự kỳ họp - Ảnh: C.H

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tờ trình - Ảnh: C.H

Cụ thể, tổng nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, liên vùng của tỉnh là 8.054 tỉ đồng và hơn 6.519 tỉ đồng bố trí cho các dự án theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 871/TTg-KTTH ngày 24/7/2026, trong đó, vốn trong nước hơn 5.567 tỉ đồng, vốn nước ngoài hơn 951 tỉ đồng.

Chủ tọa kỳ họp - Ảnh: C.H

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận kỳ họp - Ảnh: C.H

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang cho rằng, đây là nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn; chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án trọng điểm; phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.