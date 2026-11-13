HĐND tỉnh thông qua 7 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề)

Chủ toạ kỳ họp gồm các đồng chí: Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tham gia điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, về kinh tế - ngân sách, UBND tỉnh trình các dự thảo nghị quyết liên quan đến việc giao, bổ sung danh mục và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và Kế hoạch đầu tư công năm 2026; thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trình bày các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Về văn hoá - xã hội và các cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh, kỳ họp xem xét các dự thảo nghị quyết về phân bổ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035; chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện; nội dung, mức chi nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử Đảng; mức hỗ trợ giám định tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; cùng dự thảo nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua lần lượt từng dự thảo nghị quyết với sự thống nhất cao.

Ông Hoàng Đình Liêm, Trưởng Ban Pháp chế, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các nghị quyết với giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, cơ chế kiểm tra, giám sát và đôn đốc, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nghị quyết với các giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn.

Nhấn mạnh năm 2026 đang bước vào giai đoạn cuối, khối lượng nhiệm vụ còn lại rất lớn, yêu cầu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hết sức cấp thiết, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Song song đó, cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững; đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm và các mục tiêu của năm 2027.

Các cấp, các ngành và địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; nhận diện rõ những chỉ tiêu còn đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ để có giải pháp cụ thể, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Song song đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều, đề nghị.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình công tác nhân sự theo thẩm quyền, biểu quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Ngời, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Dư Minh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, do được điều động giữ chức vụ khác. Đồng thời, HĐND tỉnh bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Đoàn Việt Khoa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng hoa các Uỷ viên UBND tỉnh được bầu bổ sung và miễn nhiệm.

Chủ toạ kỳ họp và các đại biểu tặng hoa các Uỷ viên UBND tỉnh được bầu bổ sung và miễn nhiệm.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 7 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Đây đều là những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, triển khai chính sách hỗ trợ người dân, cũng như bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương./.