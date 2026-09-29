HĐND tỉnh Thanh Hóa đổi mới hoạt động, lấy hiệu quả làm thước đo

Hướng tới xây dựng “HĐND số Thanh Hóa”

Một trong những yêu cầu được Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh tại phiên họp là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, khắc phục tình trạng chờ đợi, xử lý công việc theo quy trình hành chính đơn thuần.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn hóa dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu điện tử về đại biểu HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri. Ảnh: Tâm Phương

Theo đó, đối với những nội dung đã rõ căn cứ, thẩm quyền và quy trình thực hiện, các cơ quan tham mưu phải chủ động triển khai ngay; những vấn đề cần xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh có thể thực hiện bằng văn bản, không nhất thiết phải chờ đến phiên họp. Các phiên họp cần dành thời gian tập trung cho những vấn đề mới, khó, còn có ý kiến khác nhau hoặc cần quyết định, tháo gỡ.

Phương châm đề ra là việc đã rõ thì làm ngay, việc còn vướng thì tập trung tháo gỡ, không để công việc tồn đọng do chậm trễ trong tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát toàn bộ quy trình xử lý công việc nội bộ, từng bước quy trình hóa các nhiệm vụ, xác định rõ người thực hiện, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm đầu ra; xây dựng khung chương trình trước ngày 1/10 và hoàn thiện các quy trình trước ngày 15/10/2026.

Cách đặt vấn đề này cho thấy yêu cầu đổi mới hoạt động HĐND không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện quy trình, mà hướng trực tiếp đến hiệu quả cuối cùng của từng nhiệm vụ. Mỗi phần việc phải xác định được tiến độ, kết quả và sản phẩm cụ thể, qua đó nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND.

Cùng với đổi mới phương thức điều hành, Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động trên nền tảng dữ liệu và chuyển đổi số. Đối với Đề án nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu nội dung phải ngắn gọn, thực chất, lấy số liệu làm căn cứ đánh giá, hạn chế trình bày nặng về lý luận; tăng cường sử dụng phụ lục, bảng biểu, biểu đồ để phản ánh rõ thực trạng, nhất là tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong lưu ý cần coi hệ thống dữ liệu về HĐND là nguồn lực quan trọng phục vụ hoạt động lâu dài; từng bước xây dựng “HĐND số Thanh Hóa”, chuẩn hóa dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu điện tử về đại biểu HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổng hợp kết luận, theo dõi nhiệm vụ sau các phiên họp, quản lý tiến độ công việc và từng bước hình thành kho dữ liệu phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh.

Giám sát phải phát hiện vấn đề và theo dõi kết quả đến cùng

Một nội dung nổi bật khác tại phiên họp là yêu cầu đổi mới tư duy trong hoạt động giám sát. Theo đó, giám sát của HĐND không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra chấp hành pháp luật mà phải tập trung phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, quy định và các điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện.

Từ thực tiễn khảo sát, giám sát, các Ban HĐND tỉnh được yêu cầu lựa chọn đúng vấn đề, đi đến tận cơ sở, làm rõ nguyên nhân và xác định sản phẩm cụ thể sau mỗi cuộc khảo sát, giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy trong hoạt động giám sát. Ảnh: Tâm Phương

Đặc biệt, đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đất đai, thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, yêu cầu đặt ra là phải theo dõi đến cùng, không dừng ở việc chuyển văn bản hoặc ban hành kiến nghị. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh phương thức làm việc cần được xây dựng theo chuỗi “phát hiện vấn đề - kiến nghị giải pháp - tổ chức giám sát - đôn đốc thực hiện - theo dõi kết quả đến cùng”. Đây cũng là cách để phát huy rõ hơn vai trò của HĐND với tư cách cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cơ quan quyết định và giám sát ở địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh đồng thời yêu cầu đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý kiến nghị; chuẩn bị sớm kế hoạch tiếp xúc cử tri cuối năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 11 - 16/11.

Từ những yêu cầu đặt ra tại Phiên họp thứ 8 có thể thấy, đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa đang được hướng tới một cách toàn diện, từ phương thức lãnh đạo, điều hành, quy trình tham mưu đến ứng dụng công nghệ và tổ chức giám sát. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, số hóa, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và hiệu quả giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trên địa bàn.

BOX:

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng thuộc chương trình công tác, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Qua xem xét từng nội dung, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất yêu cầu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; đề cao tính chủ động, kịp thời, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.