HĐND tỉnh Thái Nguyên: Thông qua 8 nghị quyết, tạo động lực phát triển

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Kỳ họp thứ chín diễn ra trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. 9 tháng qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP quý III tăng 13,96% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 1/9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thứ 2/34 tỉnh, thành phố. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 11,24% so với cùng kỳ, xếp thứ 1/9 tỉnh trong vùng và thứ 6/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư tại một số dự án, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn.

Đại biểu phát biểu tại Kỳ họp.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, yêu cầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra rất cao, đòi hỏi các cấp, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do vậy, HĐND tỉnh phải kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tiếp theo.

Trên tinh thần đó, Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất thông qua 8 dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng.

Trong đó, nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội: HĐND tỉnh xem xét quy định định mức hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất; sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.

Về quản lý, sử dụng tài nguyên và huy động nguồn lực đầu tư: HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất nhằm tạo điều kiện triển khai các dự án, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn phát triển kinh tế với quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Về chính sách trong lĩnh vực tư pháp: HĐND tỉnh xem xét quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh quyết định sửa đổi Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn, nâng cao tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị sau Kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ các nghị quyết của HĐND tỉnh; phân công rõ trách nhiệm, xác định tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các chính sách hỗ trợ cần được triển khai bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch. Đối với các nội dung liên quan đến đất đai, tài nguyên rừng và đầu tư, phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

8 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV: 1. Nghị quyết sửa đổi một số điều Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2026 của HĐND tỉnh Thái Nguyên. 2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 3. Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ chi phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 4. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030. 5. Nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 6. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 7. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 8. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.