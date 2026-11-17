Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 6 dự thảo nghị quyết.

HĐND tỉnh thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

HĐND tỉnh thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Theo đó, về cơ chế, chính sách, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; quy định mức chi quà gặp mặt, thông tin tình hình đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Về quản lý đất đai, HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Về phân bổ nguồn lực và đầu tư công, HĐND thông qua các nghị quyết phân bổ kinh phí chi thường xuyên, kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; bổ sung danh mục, điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh (lần thứ ba).

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét báo cáo về việc giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2026-2027 theo quy định của Chính phủ.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện cần thiết để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành lớn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành rà soát tổng thể các chỉ tiêu còn đạt thấp để kịp thời có giải pháp đôn đốc, thực hiện; các địa phương, đơn vị được thụ hưởng quan tâm đến chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình, dự án; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai các nghị quyết để kịp thời nắm bắt, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn điều hành phát triển KTXH của tỉnh.

6 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV:

1. Nghị quyết quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Nghị quyết quy định mức chi quà gặp mặt, thông tin tình hình đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

3. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

4. Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí chi thường xuyên, kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5. Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030.

6. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Thái Nguyên (lần 3).