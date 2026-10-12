HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Kỳ họp thứ Chín vào ngày 14/10

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định đối với 7 nội dung do UBND tỉnh trình. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết: Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đất ở theo hình thức xen ghép và nhà ở; Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất; Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Toàn cảnh Hội nghị thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) Ảnh: Duccuong

Nghị quyết Quy định định mức hỗ trợ cho các chủ dự án (đơn vị chủ trì liên kết, các bên liên kết, cộng đồng dân cư) trực tiếp sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ để đưa vào thực hiện dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030; Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Về việc bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành rà soát, hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp thứ Chín, bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền; đề nghị các Ban HĐND tỉnh trong quá trình thẩm tra phải thực hiện nghiêm quy định, đánh giá khách quan, chặt chẽ. Đối với những nội dung, dự án chưa đủ cơ sở hoặc chưa đáp ứng yêu cầu phải tiếp tục rà soát, làm rõ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét nhằm đạt sự đồng thuận, thống nhất cao trước khi trình ra kỳ họp xem xét, quyết định.