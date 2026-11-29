Quang cảnh buổi khảo sát.

* Tại thôn Phja Rả, xã Tân Kỳ, 19 hộ dân chưa được sử dụng điện. Giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến việc đầu tư hạ tầng điện.

Xã đề nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp với các hộ ở vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Ngoài ra, khu vực phía Bắc của tỉnh hiện còn 27 thôn, bản chưa có điện.

Đối với dự thảo nghị quyết hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện giai đoạn 2026-2030, đại diện Sở Công Thương đề nghị xã làm rõ nhu cầu sử dụng điện, nhu cầu lắp đặt và khả năng đối ứng của các hộ dân.

Đối với dự thảo nghị quyết về hỗ trợ người có uy tín và chính sách thăm hỏi, tặng quà, biểu dương, tôn vinh một số tổ chức, cá nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đoàn tập trung lấy ý kiến về đối tượng, tiêu chí, mức hỗ trợ và cách thức thực hiện.

Người dân xã Tân kỳ phát biểu.

Xã Tân Kỳ hiện có 22 người có uy tín. Địa phương đề xuất áp dụng hai mức hỗ trợ tương ứng với địa bàn xa trung tâm, đi lại khó khăn và địa bàn gần trung tâm xã. Xã cũng đề nghị quy định rõ thời gian hưởng chính sách, phương thức chi trả và đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện.

* Phường Quan Triều hiện có 1 doanh nghiệp và 3 hộ dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Đoàn khảo sát làm việc tại phường Quan Triều.

Địa phương đề nghị mức hỗ trợ cần phù hợp với chi phí đầu tư thực tế, đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; thống nhất quy định giữa dự thảo và nội dung thuyết minh, đồng thời hướng dẫn cụ thể điều kiện, hồ sơ, quy trình thực hiện.

Đối với dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ người có uy tín và chính sách thăm hỏi, tặng quà, biểu dương, tôn vinh một số tổ chức, cá nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phường Quan Triều đề nghị tỉnh nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp để động viên, phát huy vai trò của người có uy tín. Hiện, người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 25% dân số địa phương, toàn phường có 25 người có uy tín.

Qua khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận các kiến nghị của địa phương, đồng thời tiếp tục xem xét những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, làm cơ sở đề xuất, hoàn thiện nội dung các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp.