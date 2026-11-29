Quang cảnh buổi khảo sát.

Đối với dự thảo nghị quyết hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện giai đoạn 2026-2030, đại diện Sở Công Thương đề nghị xã làm rõ nhu cầu sử dụng điện, nhu cầu lắp đặt và khả năng đối ứng của các hộ dân.

Khu vực phía Bắc của tỉnh hiện còn 27 thôn, bản chưa có điện. Tại thôn Phja Rả, xã Tân Kỳ, 19 hộ dân chưa được sử dụng điện. Giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến việc đầu tư hạ tầng điện. Xã đề nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp với các hộ ở vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.

Đối với dự thảo nghị quyết về hỗ trợ người có uy tín và chính sách thăm hỏi, tặng quà, biểu dương, tôn vinh một số tổ chức, cá nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đoàn tập trung lấy ý kiến về đối tượng, tiêu chí, mức hỗ trợ và cách thức thực hiện.

Người dân xã Tân kỳ phát biểu.

Xã Tân Kỳ hiện có 22 người có uy tín. Địa phương đề xuất áp dụng hai mức hỗ trợ tương ứng với địa bàn xa trung tâm, đi lại khó khăn và địa bàn gần trung tâm xã. Xã cũng đề nghị quy định rõ thời gian hưởng chính sách, phương thức chi trả và đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương để phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.