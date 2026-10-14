HĐND tỉnh Phú Thọ xem xét 9 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Kỳ họp thứ Năm do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Năm

Tham dự có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Phú Thọ.

Các đại biểu dự kỳ họp

Trọng tâm chương trình nghị sự là 9 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là các vấn đề về phân bổ nguồn lực đầu tư, quản lý đất đai, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 5). Đây là nội dung gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm và thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Cùng với đó, kỳ họp xem xét thông qua danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Việc xem xét đồng thời các nội dung về đầu tư công, đất đai và sử dụng rừng được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển.

Không chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế, kỳ họp còn dành sự quan tâm đến những chính sách tác động trực tiếp tới đời sống người dân. Trong đó có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, HĐND tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2028, hướng tới tạo điều kiện cho lực lượng tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ số ngay từ cơ sở.

Các nội dung về tổ chức bộ máy và bảo đảm an ninh, trật tự cũng được đưa ra xem xét, gồm giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Kỳ họp đồng thời xem xét một số nội dung công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Trong đó, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, các nội dung trình kỳ họp đều có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Những quyết sách được xem xét không chỉ nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn góp phần nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Vì vậy, chất lượng và tính khả thi của từng nghị quyết được đặt lên hàng đầu. Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ hồ sơ, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, khách quan, đặc biệt đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Quang cảnh kỳ họp

Mỗi vấn đề cần được xem xét toàn diện trên cơ sở quy định pháp luật, điều kiện thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện, bảo đảm nghị quyết sau khi ban hành sớm phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Đối với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chủ động tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, cung cấp đầy đủ căn cứ để HĐND tỉnh thảo luận, quyết định đúng thẩm quyền.

Theo chương trình, HĐND tỉnh Phú Thọ nghe các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, sau đó tiến hành thảo luận và xem xét thông qua 9 nghị quyết chuyên đề.

Từ phân bổ vốn đầu tư công, quản lý đất đai đến chính sách an sinh và tổ chức bộ máy, các nội dung được đưa ra tại kỳ họp đều gắn với những yêu cầu cụ thể trong thực tiễn. Việc lựa chọn giải pháp phù hợp, bảo đảm tính khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả sẽ quyết định mức độ đóng góp của các nghị quyết đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ trong thời gian tới.