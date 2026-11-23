Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình; cùng các lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, kỳ họp được tổ chức nhằm kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án quan trọng và hoàn thiện một số chính sách đặc thù của tỉnh... Việc chủ động xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp chuyên đề cũng góp phần giảm tải cho kỳ họp thường lệ cuối năm, tạo điều kiện tập trung vào những vấn đề trọng tâm.

Chủ toạ điều hành kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Quyết định chủ trương đầu tư tuyến đường 6.150 tỷ đồng

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua toàn bộ 9 nghị quyết trình tại kỳ họp.

Nổi bật là Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm - Đại lộ Vinh - Cửa Lò đến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư 6.150 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Theo phương án trình tại kỳ họp, tuyến đường dài khoảng 17km, đi qua 2 xã Trung Lộc, Đông Lộc và 3 phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Trường Vinh; nền đường rộng 72m, mặt đường chính gồm 8 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 5 năm kể từ ngày quyết định đầu tư.

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục kết nối đồng bộ Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp với trung tâm đô thị Vinh và các khu vực phát triển phía Nam; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi thông qua chương trình kỳ họp.

Trong lĩnh vực đất đai, HĐND tỉnh thông qua danh mục 3 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, gồm: Khu dân cư nông thôn tại xã Minh Châu, diện tích khoảng 13ha; Khu dân cư nông thôn tại xóm Bảo Thành, xã Hợp Minh, diện tích khoảng 14,97ha; Khu đô thị sinh thái Phượng Hoàng tại phường Trường Vinh, diện tích khoảng 23,709ha.

HĐND tỉnh cũng thông qua danh mục một khu đất tại phường Cửa Lò, diện tích khoảng 5,58ha, dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Đối với lĩnh vực tài nguyên, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn. Theo hồ sơ trình kỳ họp, tổng diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng là hơn 15,5ha.

Trong số các dự án có công trình Đường dây 500kV mạch kép Điện gió Phila - Trạm cắt 500kV Nam Cấm; Trạm cắt 500kV Nam Cấm và các đoạn đường dây đấu nối; cùng các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 5 xã biên giới Mỹ Lý, Nậm Cắn, Na Loi, Thông Thụ và Tiền Phong.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An báo cáo tóm tắt nội dung Tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các nghị quyết được thông qua tạo cơ sở triển khai những dự án đầu tư, công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh các quyết sách về đầu tư, đất đai và tài nguyên, HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách đối với các lực lượng, đối tượng thực hiện nhiệm vụ đặc thù.

Trong đó có các nghị quyết quy định hỗ trợ đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh; hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung trình bày báo cáo thẩm tra

HĐND tỉnh cũng thông qua các nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chế độ hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn liên ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

Việc ban hành các chính sách này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, đồng thời điều chỉnh những nội dung liên quan cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một nội dung đáng chú ý khác là Nghị quyết quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Cacs đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Theo nội dung trình kỳ họp, 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm: khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; kinh tế, tài chính, nông nghiệp và môi trường; quy hoạch, xây dựng, hạ tầng và giao thông; giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội; quản trị công, công tác thể chế.

Việc xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn công tác thu hút, trọng dụng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao với yêu cầu vị trí việc làm; bảo đảm công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Tăng cường giám sát, đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu bế mạc.

Để các nghị quyết sớm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư tiếp theo đối với dự án tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm - Đại lộ Vinh - Cửa Lò đến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, bảo đảm tiến độ; đồng thời quan tâm giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên, cần tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, triển khai các dự án thí điểm bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch; thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng đúng diện tích, đúng mục đích. Đối với dự án đường dây 500kV, cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, hoàn thành các thủ tục, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đây là những công trình có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, đề nghị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ việc học tập, sinh hoạt của con em đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu, trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Về các cơ chế, chính sách vừa được thông qua, UBND tỉnh cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện để chính sách kịp thời đến đúng đối tượng. Đối với chính sách ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, cần gắn với vị trí việc làm, bảo đảm bố trí, sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực sau thu hút.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết vừa được thông qua; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo chương trình, ngày 9 và 10/12 tới, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2027 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tiếp tục quán triệt tinh thần “không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh trách nhiệm”, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, tập trung hoàn thiện nội dung, tài liệu trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn; các Ban HĐND tỉnh chủ động nắm chắc tình hình thực tiễn, thẩm tra kỹ lưỡng, chặt chẽ, nhất là đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2027 và những cơ chế, chính sách có tác động lâu dài. Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách của HĐND tỉnh.

9 nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 1. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm - Đại lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. 2. Nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3. Nghị quyết thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội. 4. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 5. Nghị quyết quy định hỗ trợ đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An. 6. Nghị quyết quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 7. Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 8. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động Đoàn liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 9. Nghị quyết quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.