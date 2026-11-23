HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Phạm Bằng

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua 9 dự thảo nghị quyết

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm cuối năm, khi các cấp, ngành đang tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Việc tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp thiết thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án quan trọng, hoàn thiện một số chính sách đặc thù của tỉnh; đồng thời giảm tải nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm.

Sau khi thảo luận, xem xét các nội dung trình, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua toàn bộ 9 nghị quyết. Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm A: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm - Đại lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục giao thông kết nối đồng bộ Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp với trung tâm đô thị Vinh và các khu vực phát triển phía Nam.

Khi được triển khai, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt các Tờ trình. Ảnh: Phạm Bằng

Ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên, HĐND tỉnh xem xét, thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất; danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án.

Trong đó, có Dự án Đường dây 500kV mạch kép Điện gió Phila, góp phần truyền tải công suất điện gió vào lưới điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng; cùng các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, thảo luận các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với lĩnh vực cơ chế, chính sách, kỳ họp xem xét các quy định hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh; hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp.

Mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chế độ hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2027 - 2030.

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống, chuẩn bị tốt kỳ họp thường lệ cuối năm

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định các nghị quyết được thông qua tạo cơ sở quan trọng để triển khai dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Đông của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết về đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ các công trình truyền tải điện và xây dựng trường học tại các xã biên giới; đồng thời, hoàn thiện một số chính sách đặc thù, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ dự án xây dựng tuyến đường khu công nghiệp Nam Cấm, Đại lộ Vinh - Cửa Lò đến đường Nguyễn Sách kéo dài.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là dự án nhóm A, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển khu vực phía Đông của tỉnh. Quá trình triển khai cần đặc biệt quan tâm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên, cần tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án thí điểm bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch; việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải đúng diện tích, đúng mục đích. Riêng dự án đường dây 500kV, cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh các thủ tục, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần sớm hoàn thành công trình, bảo đảm an ninh năng lượng.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh cũng cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách vừa được HĐND tỉnh thông qua. Đặc biệt, chính sách thu hút, ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phải gắn với nhu cầu việc làm, bảo đảm bố trí, sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực sau thu hút.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường giám sát quá trình triển khai các nghị quyết; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2026 và chuẩn bị cho năm 2027, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, theo chương trình, ngày 9 và 10/12/2026, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2027 và nhiều nội dung lớn, tạo nền tảng, động lực cho phát triển tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành quán triệt tinh thần không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh nhiệm vụ. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh. Đồng thời, tập trung chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm chất lượng các nội dung, tài liệu trình kỳ họp đúng thời hạn.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các Ban HĐND tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình thực tiễn, tổ chức thẩm tra chặt chẽ, nhất là đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2027 và những cơ chế, chính sách có tác động lâu dài.

Các đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các quyết sách của HĐND tỉnh.

9 Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6

1. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm - Đại lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

2. Nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội.

4. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết quy định hỗ trợ đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động Đoàn liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.