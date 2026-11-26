Gỡ vướng đất đai, hạ tầng, bảo đảm sinh kế

Quá trình triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn xã Hưng Nguyên, theo phản ánh của cử tri, đã để lại một số diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, khó tổ chức sản xuất; một số tuyến đường dân sinh bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Nam Đàn.

Tại cuộc TXCT của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và các đại biểu HĐND tỉnh chiều 6/11, cử tri đề nghị rà soát diện tích đất còn lại sau thu hồi, bảo đảm đường vào khu vực sản xuất và hệ thống kênh mương phục vụ canh tác; xem xét thu hồi nếu cần thiết đối với những diện tích không còn bảo đảm điều kiện sản xuất do thiếu hạ tầng kết nối.

Đối với những kiến nghị đã tiếp nhận, cam kết giải quyết với cử tri, chính quyền xã và các sở, ngành phải xác định rõ trách nhiệm, theo đuổi đến cùng việc xử lý, bảo đảm các kiến nghị chính đáng được giải quyết thỏa đáng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu

Qua các cuộc TXCT của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đất đai tiếp tục là lĩnh vực được cử tri nhiều địa phương quan tâm. Tại xã Quang Đồng, cử tri đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong xác định hạn mức đất ở, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trước năm 2000 có sai sót về loại đất. Theo phản ánh của cử tri, có hơn 100 trường hợp cần được xem xét. Cử tri xã Vân Tụ kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong kê khai, cập nhật dữ liệu đối với khoảng 25ha đất xâm canh, xâm cư tại khu vực Tân Mỹ.

Cử tri xã Thần Lĩnh đề nghị chỉnh lý hồ sơ địa chính do có sự sai lệch giữa bản đồ trích đo địa chính và hiện trạng sử dụng đất; sớm xác định, công khai ranh giới, phạm vi đất dự kiến thu hồi để thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam... Cử tri xã Thần Lĩnh và thôn Tân Lạc (xã Quỳ Châu) cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giải quyết các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.

TXCT các xã Nam Đàn, Vạn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với việc thực hiện các quyền hợp pháp của người dân, trong đó có việc thế chấp vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện quy trình cấp giấy chứng nhận, từ khâu lập hồ sơ, đo đạc đến trách nhiệm của cán bộ địa chính và người đứng đầu cấp xã; kịp thời cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Nếu việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục về đất đai, chính sách thuộc thẩm quyền cấp xã không được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm. Trường hợp xã xin ý kiến các sở, ngành, cơ quan được hỏi phải trả lời trong thời hạn tối đa 5 ngày; nếu không có phản hồi, cấp xã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

Cùng với đất đai, nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh, sản xuất và phòng, chống thiên tai cũng được đặt ra cấp thiết tại nhiều địa phương... Cử tri xã Bích Hào phản ánh tuyến đường từ Quốc lộ 46C (đoạn qua thôn Thanh Bích) đi đường Hồ Chí Minh đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều năm nhưng công trình vẫn chưa được khởi công xây dựng... Cử tri đề nghị tỉnh bố trí vốn đầu tư công để nâng cấp tuyến đường; đồng thời xây dựng cầu Phuống bắc qua sông Lam, kết nối Quốc lộ 46A với Quốc lộ 46C, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi và các đại biểu Ttiếp xúc cử tri xã Vân Tụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Minh Hợp.

Tại xã Xuân Lâm, cử tri xóm Lam Thắng phản ánh dự án đường giao thông nối Quốc lộ 46 với Quốc lộ 15 qua khu vực Ngọc Sơn, Nam Hưng đã ngừng thi công từ cuối năm 2024. Mùa mưa, đường trơn trượt, sình lầy, gây khó khăn cho người dân trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng đến việc đến trường của học sinh. Cử tri cũng kiến nghị khắc phục tình trạng sạt lở tuyến đường ven sông Gang, hoàn thành tuyến đê Lương - Yên - Khai, sửa chữa các cây cầu xuống cấp.

Tại cuộc TXCT các xã Nam Đàn, Vạn An, trước những kiến nghị về hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ những công trình đang thi công chậm; giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn. Các xã cần tổng hợp nhu cầu đầu tư, phân loại rõ công trình thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp xã.

Tại các địa bàn đô thị, cử tri phường Cửa Lò kiến nghị nâng cấp hệ thống thoát nước, đẩy nhanh dự án nạo vét cảng cá Cửa Hội, khắc phục tình trạng bồi lắng gây khó khăn cho tàu đánh bắt hải sản công suất lớn ra vào cảng. Cử tri phường Trường Vinh đề nghị xử lý những điểm ngập úng kéo dài, đẩy nhanh chi trả tiền bồi thường Dự án Hồ Điều hòa 2, hoàn thiện thủ tục cấp đất tái định cư cho 38 hộ dân tại Hòa Lam.

Các đại biểu HĐND tỉnh TXCT phường Trường Vinh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bích Hào.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng đề nghị các đơn vị đánh giá toàn diện thực trạng, xác định rõ nguyên nhân, phối hợp với các sở, ngành xử lý những điểm ngập úng kéo dài; đồng thời rà soát các đề án liên quan đến quy hoạch, giải quyết các khu tập thể và chính sách về đất đai để có phương án tháo gỡ phù hợp.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị xã Thần Lĩnh ưu tiên đầu tư những công trình cấp bách, dang dở, phục vụ dân sinh và yêu cầu phát triển; đồng thời lưu ý phường Cửa Lò nâng cao tầm nhìn trong công tác quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng, phát huy lợi thế đô thị du lịch biển, hướng tới phát triển du lịch bốn mùa.

Không chỉ mong muốn được đầu tư hạ tầng, cử tri còn kỳ vọng vào những chính sách thiết thực để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cử tri Trương Văn Vinh (xã Thần Lĩnh) phản ánh sản xuất vụ hè thu gặp nhiều khó khăn, năng suất thấp, nhiều hộ gần như không có lãi... Tại các xã Quang Đồng, Vân Tụ, Quỳnh Thắng, Nghi Lộc, cử tri cũng kiến nghị các chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, tiêu thụ nông sản và tạo việc làm.

Cử tri các địa phương phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Liên quan đến định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về tích tụ ruộng đất, hướng đến gắn kết sản xuất với doanh nghiệp, đẩy mạnh cơ giới hóa... TXCT xã Đức Châu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng lưu ý phát triển giao thông nội đồng gắn với tích tụ ruộng đất, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Các sở, ngành, địa phương cần chủ động, dám nghĩ, dám làm trong giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, tăng niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh

Bảo đảm nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ ở cơ sở

Những thay đổi về quy mô địa bàn, dân số và khối lượng công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tại xã Quỳnh Văn, cử tri phản ánh nhiều nhiệm vụ mới được chuyển giao trong khi một số vị trí việc làm còn thiếu; việc chuyển giao nhiệm vụ công tác dân vận sang Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã chưa đi kèm đầy đủ điều kiện về nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất. Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm, bổ sung biên chế phù hợp với khối lượng nhiệm vụ và đặc thù địa phương. Cử tri xã Quang Đồng cũng kiến nghị bổ sung 5 biên chế còn thiếu, kiện toàn nhân sự Mặt trận và các đoàn thể; điều chỉnh phụ cấp chức vụ, quan tâm chế độ đối với cán bộ xã miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An tphát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại cuộc TXCT các xã Nam Đàn, Vạn An, cử tri cho rằng khối lượng công việc của công chức tăng khoảng 4 - 5 lần so với trước, trong khi cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội chủ yếu do công chức kiêm nhiệm, chưa có phụ cấp. Cử tri đề nghị nghiên cứu bố trí mỗi tổ chức chính trị - xã hội cấp xã ít nhất một cấp phó không chuyên trách; sớm ban hành quy định về kinh phí hoạt động thường xuyên.

Liên quan đến chế độ phụ cấp đối với trưởng các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư, cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 14/7/2026 của HĐND tỉnh theo hướng nâng mức phụ cấp đối với chức danh kiêm nhiệm thứ hai từ 50% lên 100%, tương xứng với trách nhiệm và khối lượng công việc.

Những áp lực sau sắp xếp còn hiện hữu ở từng thôn, xóm, khối phố. Cử tri xã Xuân Lâm đề nghị bổ sung chức danh xóm phó đối với những xóm có địa bàn rộng, dân số đông; hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác Mặt trận. Chế độ phụ cấp, chính sách bảo hiểm đối với người hoạt động không chuyên trách và các lực lượng ở cơ sở cũng được đề cập tại Đức Châu, Quỳnh Văn và Cửa Lò.

Tại Bích Hào, Nghi Lộc, Quỳnh Thắng, Xuân Lâm, Nghĩa Đồng, Quỳnh Văn, Hưng Nguyên, các kiến nghị còn đề cập đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm việc ở cơ sở, viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; kinh phí hoạt động của các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; nâng cấp nhà văn hóa và hỗ trợ thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở thôn, xóm.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cát Ngạn.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Xuân Lâm.

Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ cơ sở tại cuộc TXCT các xã Nam Đàn, Vạn An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, tỉnh đang triển khai xây dựng vị trí việc làm theo yêu cầu của Trung ương; đồng thời, Sở Nội vụ được giao nghiên cứu, tham mưu các chế độ, chính sách đối với những chức danh liên quan để trình HĐND tỉnh xem xét.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu nghị định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nhất là chức danh cấp phó, tham mưu HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền; giao xã Hưng Nguyên khảo sát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị phục vụ chuyển đổi số để đề xuất tỉnh xem xét.

Bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy ở cơ sở còn gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Cử tri xã Hưng Nguyên bày tỏ băn khoăn về việc sắp xếp mạng lưới trạm y tế sau sáp nhập... Trao đổi về định hướng phát triển y tế cơ sở tại cuộc TXCT phường Thành Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh cho biết, việc tinh gọn đầu mối sẽ đi đôi với tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe tại chỗ.

Nghệ An đang bước vào giai đoạn chịu áp lực rất lớn về khối lượng công việc, thời gian và nhiệm vụ khi được giao mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục cho năm 2026. Mong muốn cử tri toàn tỉnh tiếp tục đồng lòng, chia sẻ và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền vượt qua thách thức để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh

Không để kiến nghị dừng ở văn bản trả lời

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động của bộ máy ở cơ sở, yêu cầu được lãnh đạo tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tại các cuộc TXCT là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Phú

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái và các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Thắng.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Minh Hợp

Tại xã Hưng Nguyên, trước phản ánh về những bất cập trong tiêu thoát nước, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn diện hệ thống thủy lợi qua xã và các địa bàn liên quan, tham mưu phương án xử lý đồng bộ. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý cán bộ cấp xã cần chủ động cập nhật, nắm chắc các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi.

Trách nhiệm của người đứng đầu được Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đặt ra cụ thể tại cuộc TXCT các xã Nam Đàn, Vạn An. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã phải sát dân, xuống với dân, lắng nghe Nhân dân, kiểm tra và xử lý những vướng mắc phát sinh. Khi người dân nộp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phải hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, chỉ rõ những nội dung cần bổ sung, nhất là đối với người cao tuổi, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Tại phường Thành Vinh, trước phản ánh của cử tri khối 5 Cửa Nam về việc nhiều hộ dân chưa được đấu nối nước sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ, chuyển ngay kiến nghị đến các sở, ngành liên quan để xử lý dứt điểm, không để kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

TXCT phường Cửa Lò, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh khẳng định, các kiến nghị sẽ được tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm giải quyết. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của cấp phường và các sở, ngành cần được chủ động xử lý; những nội dung thuộc thẩm quyền tỉnh sẽ được xem xét, trả lời thấu đáo, không để kiến nghị chính đáng của người dân kéo dài, chậm được giải quyết.

Một yêu cầu không kém phần quan trọng là bảo đảm thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị đến được với cử tri.

Có những kiến nghị đã được trả lời nhưng thông tin chưa đến được với người dân. Vì vậy, chính quyền xã cần chủ động rà soát, giải quyết và công khai kết quả đến từng xóm, từng cử tri. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi

TXCT xã Vân Tụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị chính quyền cơ sở tăng cường các kênh tiếp nhận phản ánh; những kiến nghị vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, chuyển sớm đến các cơ quan liên quan. Chính quyền xã cũng cần hướng dẫn cụ thể thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, nhất là đối với người dân còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Tại xã Quang Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh việc đổi mới hoạt động TXCT theo hướng tiếp nhận kiến nghị từ trước hội nghị, chuyển sớm đến các sở, ngành để kịp thời xem xét, trả lời, nâng cao chất lượng đối thoại trực tiếp với cử tri.

Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Xuân Lâm

Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đại biểu HĐND tỉnh Ttiếp xúc cử tri xã Nghĩa Đồng.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Với cử tri, điều mong đợi sau mỗi cuộc tiếp xúc không chỉ là kiến nghị được ghi nhận hay một văn bản trả lời, mà là những chuyển biến cụ thể trong đời sống: một tuyến đường dang dở được hoàn thành, một hồ sơ đất đai được tháo gỡ vướng mắc, một chính sách được thực hiện kịp thời.

Bởi vậy, trách nhiệm của người đại biểu dân cử không dừng lại khi cuộc tiếp xúc kết thúc mà cần được nối dài bằng việc kiên trì theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng quá trình giải quyết kiến nghị... Chính những chuyển biến thiết thực trong đời sống Nhân dân là thước đo hiệu quả của hoạt động TXCT, góp phần củng cố niềm tin đối với cơ quan dân cử và chính quyền các cấp.

Dự kiến, trong hai ngày 9 và 10/12/2026, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2027 và nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến tập trung vào nhóm vấn đề: hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giáo dục và đào tạo, trọng tâm là sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, bố trí, quản lý giáo viên, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trường học, quản lý tài chính, các khoản thu và hoạt động của các trường liên cấp...