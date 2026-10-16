HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ hơn 111 tỷ đồng phục vụ phát triển văn hóa

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Dự cuộc họp có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và các ban tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An dự kiến trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức vào ngày 22/10/2026.

Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Lục Thị Liên nêu ý kiến thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Theo dự thảo, tổng kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh là 111,9 tỷ đồng.

Trong đó, phân bổ cho các sở, ngành cấp tỉnh 33,545 tỷ đồng, chiếm 29,98%; phân bổ cho cấp xã 78,355 tỷ đồng, chiếm 70,02% tổng kinh phí.

Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Loan nêu ý kiến thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Ở cấp tỉnh, kinh phí được phân bổ cho 6 đơn vị, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Trường Chính trị tỉnh.

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra về căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết. Ảnh: Mai Hoa

Đối với cấp xã, kinh phí được phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND ngày 14/7/2026 của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nêu vấn đề: Dự toán ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa đã được Chính phủ ban hành từ ngày 11/6/2026, nhưng đến nay mới được trình HĐND tỉnh xem xét. Vì vậy, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động, đẩy nhanh tiến độ tham mưu, đề xuất xây dựng các nghị quyết trình HĐND tỉnh liên quan đến việc cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương thuộc lĩnh vực ngành phụ trách trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp tập trung thảo luận về các căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết và cơ sở xây dựng phương án phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương năm 2026;tiêu chí, định mức phân bổ bảo đảm phù hợp giữa các cấp, ngành; trách nhiệm triển khai nghị quyết sau ban hành.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Bùi Công Vinh tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại toàn bộ dự thảo nghị quyết để chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở các ý kiến tham gia thẩm tra tại cuộc họp, bảo đảm chặt chẽ về thể thức và nội dung, trước khi trình họp.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động, đẩy nhanh việc đề xuất, tham mưu xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh liên quan việc triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương thuộc lĩnh vực ngành phụ trách trong thời gian tới.